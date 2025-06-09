澳門推動中葡經貿 德勤：港企可分杯羹

德勤中國澳門分所主管合伙人鄭偉傑認為，港澳兩地有助葡語系國家拓展大灣區以至內地市場。

金融機構可提供融資風險管理服務

鄭偉傑指出，德勤已與澳門貿促局合作，帶動葡萄牙、巴西、莫桑比克等葡語國家商貿走入內地。他以咖啡產業為例稱：「已有商家甚至政府推動咖啡文化及烘焙，因應酒店業對咖啡有不同配方需求，發展成產業。」咖啡業界已運用電商從葡語國家引入優質咖啡豆，去創建澳門獨有咖啡風味，並在源頭將二維碼植入咖啡樹，由政府確定品質。該等企業正部署新配方出來的澳門咖啡口味帶入內地及出口。

鄭偉傑說，德勤居中幫助做策略研究，並在擬備合作文件及諮詢等層面提供服務。葡語系國家生產的葡萄酒及沙甸魚等亦可借助澳門，進一步透過德勤的國際網絡，向有興趣出口到西班牙及日本的企業，在策略、科技應用及審計等提供所需服務。

助葡語系國家拓大灣區市場

由於香港是國際金融中心，歐振興稱：「在澳門與葡語系國家的經貿合作中，香港可為企業提供融資、投資、風險管理等金融服務，幫助企業籌集資金，拓展業務。」香港的金融機構可居中參與，支援企業跨境交易。隨着港澳兩地的債務工具中央結算系統聯網，他認為這為葡語國家的國際投資者提供參與港澳債市的便利管道，並有助推動香港的債務工具中央結算系統（CMU）成亞洲的國際中央證券託管平台。

鄭偉傑補充，「香港是國際轉口港，其物流基建可提供供應鏈支援服務」，為與澳門同是葡語系國家的產品進入內地市場的理想門戶。在港澳優勢互補下，他料可降低葡語系國家拓展大灣區以至內地市場的成本和複雜程度，為雙方貿易往來創造更多機遇。以葡語系國家出產的咖啡豆為例，可先經香港物流系統運輸入境，澳門進口商經香港轉口澳門，經炒豆烘焙加工後再轉入內地銷售。葡語系國家企業更可在澳門設立地區總部或貿易據點，得到港澳的地緣便利，幫助業務擴展至內地及亞洲市場。