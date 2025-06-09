moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中葡產業發展中心：港在研學方面具推動作用

標籤：經濟

【明報專訊】在推動中葡商貿往來方面，澳門聖約瑟大學中葡產業發展中心推動研學活動，冀為內地商界準備「出海」，以及助葡語國家商界走入內地做商貿往來時有更大掌握。該中心主任甘燕霞接受本報查詢時指出，香港在促進中葡經貿交流及研學有重要作用，他們會持續與香港持份者聯繫。

葡國酒類可經跨境電商進軍內地

她指出，中葡產業發展中心冀「以會招商，以學招才」。他們聯同聖約瑟大學開發中葡研學之旅，面向央企、國企，並由大學頒發證書，冀人才留在澳門及橫琴，開發葡語國家商機。

她舉例稱：「在巴西認可中醫藥下，澳門可作為中間點，搞好申報及報關，連接巴西藥廠商。」况且葡萄牙及安哥拉也有不少人學習中醫藥，這正為出海藥企提供潛在機會。由於中葡商貿是雙向往來，她更說，葡語國家生產的酒類、沙甸魚及文創產品便可經跨境電商開發內地市場。透過橫琴三一南方總部大廈內的「中葡產業孵化基地」，結合橫琴的保稅倉及展示場，可向內地推廣產品。不過她不諱言，葡語國家要令跨境電商成事不無挑戰，當中需因應網絡落後去增加投資，澳門亦缺雙語人才並需做好培訓。

研學帶動酒店餐飲需求

現時該中心提供研學的內容涵蓋戰略、法律、當地稅務等層面。甘燕霞指出，他們曾經聯同大灣區企業來港考察及學習，香港對研學活動發揮重要作用。在推動研學活動時，由於隨團人數不少，她稱會對酒店、餐飲、交通產生需求，從中帶動澳港經濟發展。