內銀中資電訊石油 股息率勝港元定存

中銀國際白韌在《Money Monday》第482期（1月13日出版）封面故事專訪中除了看好中國科技股外，亦看好內銀股等高息國企股，他當時表示：「目前對於四大內銀股來說，已沒有什麼特別壞的消息，數年前市場可能還會擔心內地房地產調控對其帶來衝擊，惟至今即使撥備率提高，不良貸款比率卻反而下跌，證明有關風險屬可控，最壞的時間基本上已過去。另外，雖然近月內地按揭利率向下，但其實存款利率期內也在下調，因此我們預測內銀股淨息差收窄幅度有限。」

工行（1398）、農行（1288）、中行（3988）及建行（0939）等四大內銀股今年以來股價升幅介乎12.34%至20.09%（見圖），表現理想，而向前望的話，白韌認為該板塊仍有投資價值：「我覺得內銀股未來派息主要屬靠穩，而即使其股價近月已上升不少，惟現時股息率仍接近6厘，仍有吸引力；另外，目前大部分內銀股市帳率仍低於1倍，這在估值上亦屬另一賣點。」

中資電訊股收入不受貿戰直接影響

除了內銀股外，白韌在《Money Monday》第482期封面故事專訪中亦看好中資電訊股，指其向數以億計用戶提供每月收費電訊服務，業務模式簡單，帶來強勁現金流，故資產負債表上亦往往持有淨現金，可望繼續提供穩定派息。而白韌在是次專訪中仍然維持上述觀點，並且就近月事態發展補充一點，指由於中資電訊股業務集中於內地，不受中美貿易戰直接影響，料可以維持穩定派息。

另外，白韌在是次專訪中亦認為可以留意中資石油股，指其優點是股息率現時普遍較內銀股及中資電訊股更高，而風險則是其收入及盈利受油價高低影響，相對不夠穩定，指投資者假如願意承擔此風險，中資石油股亦屬可取。

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