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老虎國際撐港股拆細手數 倘帶動用戶交易增 將提升服務能力

標籤：經濟

【明報專訊】美國總統特朗普於4月2日公布「對等關稅」，引發環球股災。老虎國際（美：TIGR）創始人及行政總裁巫天華接受傳媒訪問時表示，老虎證券全平台交易量總計於4月份，單月創下1000億美元成交額，為老虎國際成立11年來的月度成交額新高。另他表示，集團支持港交所（0388）修改每手買賣單位，更透露目前於港交所擁有40個節流率（落盤用），若修改每手買賣單位後令用戶交易盤增多，集團會增強服務能力，以配合用戶交易需求。

明報記者 江陵凱

巫天華說：「對我們來說（市場）震盪波動是較好的，『慢牛』也很好，『快牛』當然也很好……對券商來說最大傷害的行情為『慢熊』，即雖不暴跌，但一年跌5%、跌足10年，大家就覺得很沒意思。」

4月交投千億美元 創新高

對於修改買賣手數，巫天華稱現時香港部分大型股票一手100股，其所需的交易金額甚至高於某些用戶現存的帳戶金額，指出「一切有利於用戶體驗的，我們都是支持」。他提到，老虎現時提供的美股交易服務，亦包括「碎股交易」、即用戶可購買少於一股，而老虎對於小額數股份交易，背後所需的中後台及軟件升級等要求已「駕輕就熟」。

談及老虎證券相對其他券商的獨特之處時，巫天華指平台提供「美股打新（即認購美股的新股）」。他指出市場上原只有機構及高淨值客戶，才能夠參與並認購美股新股，但老虎證券則開放予旗下客戶，均可於平台抽美股新股。平台過去「美股打新」案例包括，今年4月上市的霸王茶姬（美：CHA）及7年前上市的併多多（美：PDD），他稱霸王茶姬於旗下平台的中籤率近100%，而該股首掛曾飈升逾四成、最後首日升16%。

稱提供「美股打新」勝同業

除零售散戶客外，巫天華指出老虎亦同時經營投行、財富管理業務，他表示平台亦提供與私人銀行類似的結構性產品，包括固定票息票據（FCN）、累計期權（accumulator）及累沽期權（decumulator）等。另公司亦提供員工持股計劃（ESOP）服務，他表示，其可吸引更多優質企業及零售客戶，同時可方便集團的投行業務吸納客戶。

巫天華提到，集團曾與高淨值客戶及機構客戶溝通，發現他們有大額買賣訂單分拆的需求，而老虎平台上現時亦提供「冰山訂單」買賣功能。他舉例解釋，若大戶想將1萬股的賣盤於市場上掛單，買方得知有大手沽盤，則會將原有買盤價格調低，而「冰山訂單」功能則透過「算法交易（即自動化交易）」，讓客戶可按照原有的買賣股數，但將其自動分拆成多張股數較小的訂單、並逐少將訂單掛上交易所，協助用戶最大化其投資收益及提升完成交易的成功率。

早前有外電報道指出，港交所計劃最快於明年上半年推出恒生指數「零日期權」，巫天華表示近年期權交易量日益增大，認為推出每日到期的期權為必然的趨勢，老虎亦支持有關產品推出。另他表示，集團目前沒有回歸到香港上市的計劃。