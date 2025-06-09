moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

比亞迪回應「車圈恒大」 稱河北車企煽動輿論

標籤：經濟

【明報專訊】比亞迪（1211）品牌及公關處總經理李雲飛昨透過微博再次對「車圈恒大」的質疑作出回應。他指出，河北某車企自去年下半年以來，持續發起汽車行業「高負債率」、「財務造假」、「財務審計」及「車圈恒大」等話題，藉此煽動輿論。他續稱，該車企去年底也向深交所、港交所及國家相關金融監管機構舉報比亞迪，但經相關部門調查後，「確認我們沒有問題」。

「車圈恒大」一詞之所以廣為流傳，主要源於長城汽車（2333）董事長魏建軍早前接受內地媒體訪問時，批評汽車業已出現「恒大」現象。當時外界普遍猜測其言論暗指比亞迪。鑑於長汽的註冊地、主要業務及總部均位於河北省保定市，比亞迪此次所指的「河北車企」，或暗指長汽。

稱常壓油箱方案符法規要求

長汽與比亞迪之間的嫌隙可追溯至2023年。當時，長汽曾舉報比亞迪秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i兩款車型涉嫌採用常壓油箱，疑整車蒸發污染物排放不達標。據內媒報道，浙江吉利控股集團高級副總裁楊學良昨出席汽車論壇時也表示，「兩年前，我們也做了拆解測試，測試的結論，與長城舉報的內容信息是完全一致的」。

針對「常壓油箱」爭議，李雲飛回應稱，比亞迪2021至2023年採用的常壓油箱方案，符合法規要求。對於插電式混合動力（PHEV）車型長期純電行駛的車輛，每隔一周左右，透過啟動發動機運轉3至5分鐘，燃燒碳罐內吸附的燃油蒸汽，以達到排放合規要求。後來有部分客戶反饋，因發動機定期啟動體驗不好，後續公司全部切換為高壓油箱方案。李續指出，據了解，浙江某頭部車企2018至2023年，多款PHEV車款也採用常壓油箱方案，「我們相信，他們應該也有自己的解決方案，也是符合環保及法規要求的」。