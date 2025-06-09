比亞迪回應「車圈恒大」 稱河北車企煽動輿論

「車圈恒大」一詞之所以廣為流傳，主要源於長城汽車（2333）董事長魏建軍早前接受內地媒體訪問時，批評汽車業已出現「恒大」現象。當時外界普遍猜測其言論暗指比亞迪。鑑於長汽的註冊地、主要業務及總部均位於河北省保定市，比亞迪此次所指的「河北車企」，或暗指長汽。

稱常壓油箱方案符法規要求

長汽與比亞迪之間的嫌隙可追溯至2023年。當時，長汽曾舉報比亞迪秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i兩款車型涉嫌採用常壓油箱，疑整車蒸發污染物排放不達標。據內媒報道，浙江吉利控股集團高級副總裁楊學良昨出席汽車論壇時也表示，「兩年前，我們也做了拆解測試，測試的結論，與長城舉報的內容信息是完全一致的」。

針對「常壓油箱」爭議，李雲飛回應稱，比亞迪2021至2023年採用的常壓油箱方案，符合法規要求。對於插電式混合動力（PHEV）車型長期純電行駛的車輛，每隔一周左右，透過啟動發動機運轉3至5分鐘，燃燒碳罐內吸附的燃油蒸汽，以達到排放合規要求。後來有部分客戶反饋，因發動機定期啟動體驗不好，後續公司全部切換為高壓油箱方案。李續指出，據了解，浙江某頭部車企2018至2023年，多款PHEV車款也採用常壓油箱方案，「我們相信，他們應該也有自己的解決方案，也是符合環保及法規要求的」。