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KGI凱基：美經濟或放緩 美股波動增

【明報專訊】總結上周股市表現，成熟市場整體上漲0.7%，美股震盪上漲0.5%，歐洲與日本分別上漲0.7%與下跌2.3%，日股表現還是比較差。新興市場整體上漲1.1%、反而比成熟市場表現好；新興亞洲上漲1.3%最多，其中台灣表現最好，拉丁美洲最差、特別是巴西股市。

匯率市場方面，上周美國經濟數據包含採購經理人指數、勞動市場數據等都顯示經濟下滑，使得美匯指數因而走弱；美匯指數走弱讓其他國際貨幣相對走強，其中巴西因評級前景穩定與經濟成長創3個季度來新高，使得巴西里拉走升；韓國大選結果正面激勵韓圜明顯升值；紐澳與加拿大減息路徑接近尾聲，加上經濟增長表現有所改善，使得紐、澳與加拿大幣等原材料貨幣升值。

美國5月製造業PMI由48.7小幅下降至48.5，不僅低於預期的49.3，從出口訂單、進口、存貨都可以看到明顯下降，反映關稅提前進口已基本結束。

另一方面，5月服務業PMI由51.7下降至49.9，低於市場預期的52，為近一年來首度跌破榮枯線，反映服務業擴張動能放緩，關稅政策所帶來的不確定性開始擴散至非製造業層面。

美國4月職缺數升至739.1萬，高於預期的710萬，然裁員數同步上升至178.6萬，為9個月來最大升幅，反映勞動市場持續降溫。美國ISM製造業與服務業PMI雙雙下滑，顯示特朗普政策的不確定性已從製造業擴散至服務業。製造業方面，進出口與庫存指數同步惡化，反映拉貨潮結束與供應壓力上升；服務業則呈現新訂單與積壓訂單同步下滑，價格壓力續升，使得通脹風險升溫。此外，4月JOLTS報告顯示，裁員數顯著增加，勞動市場進一步走弱，整體經濟下行信號漸趨明確。

上周美中貿易戰又有新發展，美國指控中國違反約定、揚言增加科技制裁（很像特朗普第一任中段的發展），而中國也反控美國不遵守約定。此外，鋼鋁關稅由25%上調至50%，不過在上周中後段，特朗普與習近平通話，雙方釋出將互訪並重啟貿易會談的信號。

然而，美股基本面下行態勢不可免，上周的製造業PMI數據顯示先前因應貿易戰的提前進口基本結束，且通脹壓力未來會上升，而勞動市場也在下行，整個經濟的壓力更有從製造業擴散至服務業的傾向。

部署方面，美股波動性將開始加大，應對特朗普政策擺盪加深的市場不確定性。當然，6月底之後，我們認為貿易戰/財政議題等等的影響會更大，屆時風險會較大。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

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[KGI凱基 投資根基]