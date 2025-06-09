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袁國守：美債務料增 緊盯債息變化

【明報專訊】美國總統特朗普上周中才稱，國家主席習近平「非常強硬，很難和他達成協議」，但不久即與習近平通電話，至上周五又稱，中美新一輪經貿會談於今日（9日）在英國倫敦舉行。再次印證，特朗普「講一套，做一套」，亦解釋了上周提及的「TACO交易」（Trump Always Chickens Out），何以深得不少投資者認同。

然而，特朗普的反覆無常，現時由「牛頭角順嫂」到中環的基金經理，都會琅琅上口說是特朗普慣常採用的談判技巧，故他口不擇言的「大嘴巴」（big mouth）性格，不用太過上心。的確，市場對於特朗普的一言一行好像麻木了，全球股市再非被他的言論牽着走。不過，有意見認為，「TACO交易」或近尾聲，原因是已有證券大行公開此操盤策略，效力勢減。

另一方面，特朗普主導的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），將加重美國債務，雖則說至今美債違約機率甚微，但美債價格難免受壓，投資者宜緊盯美債孳息率變化。展望本周，蘋果（美：AAPL）將於美國時間6月9日至13日舉行年度全球開發者大會（WWDC），蘋果概念股如舜宇（2382）及瑞聲（2018）上周偷步走高，若WWDC帶來驚喜，有望再度炒上，不妨留意。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]