瑞銀亞洲：可靈AI增長勁 快手牛58179

【明報專訊】快手（1024）公布「可靈AI」自推出後年化收入運行率突破1億美元，目前全球用戶規模突破2200萬。最新與網易（9999）手遊「逆水寒」合作將AI視頻生成能力內置於遊戲中，在遊戲領域開拓新機遇。另快手較早前宣布「可靈AI」推出全新2.1系列模型。快手獲不少大行唱好，股價自上周三展開升勢，至上周五更一度飈升近9%，上試60元。如投資者憧憬快手後市表現可受惠「可靈AI」的强勁增長，可留意快手牛證（58179），收回價50元，行使價47.5元，2025年11月到期，有效槓桿約5.2倍；或快手認購（26122），行使價58.85元，2025年9月到期，有效槓桿約5.5倍。如投資者看淡，可留意快手熊證（60041），收回價64元，行使價66.5元，2028年1月到期，有效槓桿約7.4倍；或快手認沽（14017），行使價53.33元，2025年9月到期，有效槓桿約4.7倍。
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