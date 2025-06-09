陳永傑：樓市五不窮六不絕

銀行拆息近日跌穿1厘，進一步刺激市場氣氛；加上租金上升，「轉租為買」趨勢逐漸形成，為樓價提供支撐。差餉物業估價署數據顯示，4月私人住宅售價指數結束連跌4個月的頹勢，按月回升0.35%，報285.7點。5月一手成交量逾2200宗，較4月增逾倍。首5個月計，發展商共售出逾7600個單位，是近6年次高。此外，內地買家積極入市，推動豪宅市場回暖。5月售價超過3000萬元的一手豪宅成交約80宗，按月升逾五成，創半年新高。山頂Mount Nicholson一個特色頂層單位更以逾6億元成交，呎價14.4萬元，刷新亞洲一手分層紀錄。另方面，黃竹坑站上蓋豪宅項目滶晨創下單日標售破10億元的新紀錄。

由於有五大利好因素支持，包括拆息回落、全面撤辣、租金上升、「供樓平過租樓」的情况，以及人才政策吸引等，樓市動力明顯增強，相信6月樓市也「不絕」，有望延續升勢。此外，針對美國政府近日禁止哈佛大學招收國際學生的爭議，不少原計劃赴美升學的學生開始觀望，甚至打退堂鼓。部分中國留學生遭撤簽證，亦促使人才流向香港。

香港擁有優質教育資源，有望吸引更多內地及海外優秀學生，進一步支撐樓市。政府亦表示，如有需要，將考慮進一步提高非本地收生學額。香港的大學將敞開大門，歡迎他們成為香港的一分子。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]