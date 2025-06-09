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廖偉強：工商舖與住宅市况需求有別

標籤：廖偉強

【明報專訊】利率逐步下行，大量定期存款資金急需尋找更高回報的渠道。筆者近日接到朋友及客戶查詢，問題多圍繞樓價是否已見底。在當前市况下，許多有意入市的投資者顯得進退維谷。尤其是傳媒頻繁報道業主及投資者大幅減價沽貨，令部分人士對入市時機存疑。然而，手持資金卻不甘於低回報的定期存款，尋找投資機會是正確選擇。問題在於應否將資金投向樓市，還是探索其他投資產品？

發展商早年高價投地，但後來樓價下滑兼借貸成本急升，構成「雙重壓力」，迫使發展商減價賣樓。而過去在工商舖市場表現優異的投資者，持有大量工商舖及小量住宅物業，面臨的挑戰同樣嚴峻。經濟疲弱導致需求下降，疫後商業及消費環境改變，工商舖物業價值大縮水。銀行要求每年重估還款能力，迫使投資者加快出售物業減輕負擔，無論是工商舖還是住宅物業，皆不惜大幅減價。部分工商舖成交價較購入價跌六至七成，傳媒報道大幅減價案例後，常令不熟悉市場的市民誤以為住宅市場同樣低迷，導致潛在買家更為猶豫，甚至誤判市場走勢。其實，買家在決定是否入市時，必須先了解住宅與工商舖市場的根本差異。工商舖買家多為企業或專業投資者，交易受商業環境、租賃需求及經濟周期影響，價格波動劇烈，流動性較低。住宅市場則以自住或長線投資需求為主，受宏觀經濟、利率及政策影響較大，需求相對穩定。

一般投資者鮮有涉足工商舖市場，更不應將其市况視為整體物業市場的風向標。近期利好因素湧現，包括市場信心回暖、租金回報率高企及拆息回落，顯示住宅市場在下跌約三成後已大致企穩，絕非一些人簡單而籠統的「再跌三成」論。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]