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王品弟：「上車客」應把握置業機會

標籤：王品弟

【明報專訊】香港樓市隨着中美關稅戰暫緩及港元拆息（HIBOR）顯著回落，市場重新注入動力。香港置業日前進行一項置業調查，雖然本港經濟向好，買家入市意欲回升，但睇淡樓市，形成一種矛盾的市場心理。

調查結果顯示，約62.4%的受訪者看淡未來一年樓價，較上一季度增加，更是連升兩季。然而，市民的入市意願不跌反升，調查反映，考慮在未來一年內入市的受訪者比例，按季回升約5.4個百分點，達到約51.7%的過半數水平。反映出買家對樓市的判斷雖然審慎，但置業需求未有減少。

調查數據亦指出，「上車客」成為市場主導力量，按季增加7.2%，達39.2%，連升兩季，創近6個季度新高。現時市場的購買力持續攀升，主因買家有自住需求。同時，「換樓」連跌3季至約38.6%；「投資者」佔約22.2%，按季減約7個百分點。反映現時市場以用家為主導，這無疑是一個積極正面的信號。

事實上，由於「供平過租」的效應持續擴大。在租金持續高企的情况下，拆息顯著回落，每月供款額與租金之間的差距收窄，甚至逆轉，這驅使了大量租客轉向考慮置業。其次，近期發展商積極推售新盤，激活了市場氣氛，讓部分原本持觀望態度的買家，也開始重新評估入市的可能。

現時外圍的經濟環境仍充滿着未知數，本港成了資金避風港。雖然有部分市民認為本港樓市前景未明，但正好為「上車客」提供置業機會，進一步釋放購買力，料在發展商持續進取的推盤策略下，第二季一手住宅成交量有望挑戰5000宗，二手市場交投將會逐步回穩，整體樓市將呈現「一手漲、二手穩」的格局。

香港置業研究部董事

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[王品弟]