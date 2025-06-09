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MPF歐股基金漲勢有望延續

【明報專訊】全球股市經歷4月的「V彈」後，5月份大致穩步上揚，強積金（MPF）股票基金中，上月表現最佳為「美國股票基金」，升近7%。不過，市場憂慮特朗普的《大而美法案》將加劇美國財政赤字負擔，加上美股估值偏高，令不少資金流向美元以外資產，當中歐股年初至今持續領漲，此趨勢有望延續多一陣子。

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2025年5月份強積金成績表，上月「GUM強積金綜合指數」上升3.6%，報259.4點；「GUM強積金股票基金指數」升5.1%，報356.6點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升3.7%，報261.9點；「GUM強積金固定收益基金指數」升0.6%，報131.3點。今年5月份，MPF成員人均賺10,128元，年初至今人均賺15,746元。

單計MPF股票基金類別，今年5月「美國股票基金」和「環球股票基金」表現排頭兩位，分別升6.9%和6.4%。不過，年初至今計（截至5月30日），回報最好的依然是「香港股票基金（追蹤指數）」，升17.5%，而5月份回報最差的基金是「其他股票基金」，下跌4.5%，成唯一5月份和年初至今皆虧損的股票基金類別，顯示部分主題型基金仍面對壓力。至於今年4月份表現最佳的股票基金「日本股票基金」，則於上月降至第三位，全個5月升6.2%（見表）。

歐洲增財政支出減息撐經濟

GUM常務董事陳銳隆表示，特朗普關稅屢次臨陣退縮（TACO：Trump Always Chickens Out），美國先與英國達成「原則性」協議，隨後與中國簽署為期90天的關稅暫緩協議，加上特朗普關稅政策被美國法院叫停，推動全球股市持續反彈。他指出，美國20年期國債拍賣需求疲弱，市場憂慮特朗普的《大而美法案》將加劇財政赤字負擔，進一步提升美元以外資產的吸引力，尤以歐洲市場為甚，而港股與歐股自年初以來持續領漲，預計這一趨勢將延續一段時間。

對於歐洲市場，富達國際投資策略董事簡立恆亦指出，雖然美國關稅政策影響歐盟貿易，惟當地增加財政支出及減息等，有望減低對整體經濟的衝擊；今年第一季已有不少資金由高估值的美股轉移至歐洲，該行對歐洲的看法較美國樂觀。

至於內地和香港股市，簡立恆稱，中美貿易談判仍然會主導市場氣氛，但近年中國內地企業已減低對出口美國的依賴程度，轉向刺激內需，加上一系列的財金政策將有助經濟保持平穩，預期中國未來增長動力來自刺激當地消費及促進科技發展，支援企業透過應用AI降低成本及提升盈利能力。但他提醒，內地第二季經濟數據即將公布，加上中美貿易談判持續，不確定性偏高，故該行對內地和香港股市的投資取態傾向觀望。

資產配置方面，GUM策略及投資分析董事雲天輝指出，全球股市5月大幅反彈，年初至今（截至5月30日）人均賺逾1.5萬元，是自2020年以來首五個月最多。他續稱，近兩個月環球市場大跌大升，MPF成員應藉此機會正視自己的風險承受能力，面對特朗普時代急速波動的市况，成員更應嚴守長期投資紀律，切勿頻繁轉換基金或試圖捕捉市場時機。

上月MPF總資產升至1.39萬億新高

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，穆迪將美國主權信用評級由Aaa下調至Aa1的決定令人不安，但隨着美國國債價格下跌，上月美股成功擺脫困境，並是繼2025年1月以來再次錄得單月正回報。然而，他提醒，儘管美股出現反彈，美國股票基金年初至今表現仍然較為落後，與過去兩年錄得超過20%回報的強勢表現，形成鮮明對比。

此外，叢川普指出，計入供款後，估算5月份強積金總資產升至約1.39萬億元的歷史新高，相當於479萬名MPF成員的平均帳戶結餘約289,100元，這項成就主要受惠於內地及香港股票基金的強勁表現。

叢川普稱，2025年對投資者而言是波動的一年，而5月份亦不例外，美國關稅政策未明、企業業績好壞參半，以及穆迪下調美國主權信用評級，種種因素共同推高了市場波幅。但他指出，在這樣波動的環境下，強積金體系仍展現出非凡的韌性，於5月份錄得約482億元的投資收益，2025年至今累計收益約達748億元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]