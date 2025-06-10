中國5月CPI跌0.1% 連續4個月陷通縮

PPI跌3.3% 連續32月收縮

CPI按月下跌0.2%，4月為升0.1%。統計局城市司首席統計師董莉娟表示，能源價格按年下降6.1%影響，累CPI按年拖低0.47個百分點，她稱提振消費政策持續顯效，一些領域價格顯現積極變化。撇除能源和食品變動的核心CPI按年上升0.6%，升幅較4月擴大0.1個百分點，當中，扣除能源的工業消費品價格上升0.6%，升幅比4月擴大0.2個百分點。

按項目分類，5月食品價格按年跌0.4%，消費品價格下降0.5%，上月電動車再爆減價戰，5月交通工具CPI按年跌3.4%，連續35個月下跌，雖然按年跌幅較4月收窄0.4個百分點，不過按月跌幅則擴大0.1個百分點至0.4%。服務價格上升0.5%，其中旅遊CPI由跌轉升。

大行：受惠以舊換新 現向好迹象

巴克萊認為，CPI和PPI的持續通縮，主要源於產能過剩，以及消費、房地產投資結構性疲弱。不過內地推動消費品以舊換新，開始出現向好迹象，例如5月金飾品和家用紡織品CPI按年上升40%和1.9%，升幅較4月擴大。

該行預期內地第三季CPI將繼續疲弱，維持在零水平，而第四季則受惠內地潛在額外刺激需求措施，將當季CPI推升至0.9%。

PPI方面，5月生產用品PPI跌幅擴大0.9個百分點至4%，相對生活用品PPI按年跌幅收窄0.2個百分點至1.4%，當中耐用品收窄0.4%至3.3%。大新金融首席經濟及策略師溫嘉煒指出，國際油價中短線或維持偏弱，同時中美貿易談判前景不明朗，內地出口很可能受到美國關稅政策所影響，部分行業產能過剩的問題可能會惡化，或繼續為整體生產物價帶來壓力，預期今年PPI按年跌幅或維持2%以上。