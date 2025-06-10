匯豐料更多A股赴港發H股

市值較大A股 H股定價折讓較小

報告指出，A+H股折讓程度會因產業類別及公司基本面而異。一般而言，市值較大或股本回報率（ROE）較高的A股企業，其H股定價較A股的折讓幅度通常較小。此外，公用事業及有色金屬行業的H股發行折讓通常較大，而機械、汽車及家電股的折讓幅度則明顯較小。

研究亦發現，H股較A股溢價現象通常出現在大型龍頭企業中，且多在H股上市不久後出現，主要由於禁售期導致流通股較少，或正值行業上升周期。而這種溢價現象通常難以持久，尤其在禁售期解禁後或行業上升周期結束時。報告亦指出，美匯走勢是影響AH股溢價的關鍵因素。當美元走弱時，通常有利於H股估值。而全球經濟形勢及地緣政治事件，以及公司盈利能力、成長前景等因素，均會影響AH股溢價的高低。

報告續指出，2020年以來，行使超額配售權的A+H股，上市第一個月表現優於其他股票約13個百分點，顯示超額配售權對穩定股價、提升投資者回報具有積極作用。基石投資者有助於提振市場信心，但基投的禁售期亦可能降低初期交易量。此外，A+H股IPO集資的主要用途包括支持全球化擴張、投入研發與技術創新，以及強化供應鏈管理等。

[新股]