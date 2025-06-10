《人民日報》斥車企割價 損行業健康發展

最終損消費者權益

該文章表示，近日某車企率先發起大幅降價活動，多家企業跟進仿效，引發新一輪「價格戰」恐慌。

雖然車企通過創新提質、降本增效帶來價格下降是正常市場現象，也讓消費者受益，應當鼓勵支持，但無序的「價格戰」，不利於汽車產業健康可持續發展，也終將損害消費者權益。

文章進一步解釋，降價帶來短期銷量增長，卻導致目前汽車行業利潤率下降至不足4%的低水平。

當車企利潤被一再壓減，不排除個別企業經營困難時，「可能鋌而走險：板材、零部件的標準放低，售後服務開始敷衍，維修保養逐漸糊弄……這樣做，將對產品的安全、質量、服務產生惡劣影響，嚴重侵害消費者權益」。

憂研發改善顧客體驗資金減

此外，文章指出，當企業合理的利潤空間被「價格戰」壓縮，投入技術研發和改善顧客體驗的資金勢必變少。「質量、服務等賴以生存的根基被侵蝕，汽車行業怎能健康可持續發展？如何在激烈的全球競爭中保持優勢？每個人都期待質優價廉的好汽車，但如果失去「質優」，「價廉」將沒有意義」。