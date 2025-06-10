港股漲388點破24000 近3個月高 北水淨買大減九成 港股通新貴炒上

明報記者

恒指高開185點後升幅擴大，午後升幅擴大，並以全日最高位收市，報24,181點，升388點或1.63%，是3月20日後收市新高。國指升1.7%，報8780點，亦創逾兩個半月新高；科指漲2.8%，報5433點，是5月12日後收市新高。

大市成交2458億 連升5日

大市成交金額連續第五個交易日增加，昨再增加4.3%至2458億元，是5月30日後最多。不過，北水淨流入減少89%至7.17億元，是5月26日後新低。北水淨賣出最多的是騰訊（0700）、小米（1810）、阿里（9988）。淨買入最多的是信達生物（1801）、美團（3690）、理想汽車（2015）。

科技股做好 快手升逾半成

重磅科技股全線做好，快手（1024）升逾半成，為表現最好藍籌；美團、京東（9618）升逾4%；阿里升逾2%。

市場憂內地車企產能過剩，車股表現分歧，吉利（0175）聲言停建新車廠，與比亞迪（1211）逆市同跌逾1%至2%，前者是表現最差藍籌，後者則是表現最差科指成分股；蔚小理等造車新勢力就向好，升約1%至逾2%；小米升近2%。

半新股布魯可（0325） 、古茗（1364）和蜜雪集團（2067）正式納入港股通，股價齊升，其中布魯可勁升22%創上市新高（見表）。中國指已批准一定數量稀土出口申請，中國稀土（0769）狂飈六成，收報0.68元。

獨立股評人郭思治表示，港股成交增加，大市動力改善，恒指有望逐步向上，有機會突破3月19日的高位24,874點，若成交再增加，甚至有望突破兩萬五關。