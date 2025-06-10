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黃雯怡：金蝶向AI發展 具轉型潛力

【明報專訊】中美元首上周通話達成共識，本周一在倫敦展開新一輪經貿磋商。消息引發市場憧憬，周一港股高開，恒指重返24,000關，科網股多數上升，美團（3690）、快手（1024）領漲，生物醫藥板塊整體走強。不過中國5月出口增長低於預期，進口數據亦下滑，市場擔憂拖累中國下半年經濟增長。本周市場繼續留意中美談判進展，同時亦關注美國周三出爐的5月CPI報告，觀察關稅是否引起美國通脹反彈。

環球經濟受關稅不確定影響較大，不過AI概念股作為中美科技戰的重點領域，則繼續吸引資金流入。金蝶國際（0268）於5月20日舉辦AI高峰會，發布了金蝶五大智能體和蒼穹Agent平台2.0，成立了「企業管理AI生態聯盟」。本次高峰會發布的五大智能體，包括金鑰業績（業績分析智能體）、ChatBI（企業問數智能體）、招聘智能體、差旅智能體及企業知識智能體，涵蓋了AI在企業端應用最為廣泛的多個場景，有助於提高企業及員工的工作效率。五大智能體的發布，有利於金蝶國際向企業管理AI公司轉型。金蝶在2024年提出「ALL-in AI」戰略，並於今年2月全面接入DeepSeek。相較於同業，金蝶國際在該領域起步早，具備領先優勢。

金蝶國際上年度收入按年增長10%至62.6億元（人民幣，下同）；虧損收窄32%至1.4億元，不派末期息。金蝶國際首席財務官林波表示，去年扣除非經常性開支後，已相當貼近收支平衡，有信心今年達成扭虧。受惠於多元化客戶及AI帶來的上行潛力，料股價可跟隨大市向上，上望17元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]