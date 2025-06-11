moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

拆息低 匯豐理財客首萬元貸款享零息 餘款1個月H+0.7厘起 投資界：可做套息交易

【明報專訊】港元拆息持續低企，銀行資金成本下降，近期積極推出低息貸款吸客。匯豐昨日表示，因應市况推出利率新低貸款方案，高端客戶經「匯財組合貸款」提取首1萬元貸款，可獲零利率和手續費優惠，優惠期至今年底，或按該行通知日期結束。高於1萬元的貸款額，年化利率最多可以低至1個月拆息（H）加0.7厘，按昨日拆息計算為1.25厘。雖然港元利率回落，但不少6個月期美元債券、存款證利率現時仍在4厘以上水平，分析認為以現時息差，借港元買美元存款證面對的風險不大，不過仍需留意拆息上升和匯率風險。

明報記者 歐陽偉昉

「匯財組合貸款」為透支產品，向於該行有100萬元以上資產的卓越理財或以上級別客戶提供，利息按每日實際使用貸款額計算，現時貸款額100萬元或以下的年化利率為H+1.2厘，期後貸款按金額分層，最低為H+0.8厘。以昨日1個月港元拆息0.5452厘計算，即利率為1.35厘至1.75厘。客戶同時加入「匯豐交易薈」並每月交易1元以上，當月及其後最多3個月整筆貸款年化利率則為H+0.7厘。

拆息存回升風險

上月港匯升至7.75觸發強方兌換保證，金管局向銀行體系注入近1300億元，帶動1個月拆息自近4厘水平急速回落，隔夜拆息則跌至近20年新低。近期不少銀行個人分期貸款，最低實際年利率可低見2厘以下。不過昨日港匯最低跌至7.8489，若港匯觸發弱方兌換保證，資金重新流出港元，或帶動港息回升，該貸款利率並無上限，並且會不斷按最新的1個拆息作調整，客戶須面對較高的利率風險。

另外，貸款需以客戶在匯豐戶口所持資產作抵押，包括港股美股、基金、債券、結構性投資存款、定期存款等。若抵押品價格波動，令淨孖展比率跌低於100%，匯豐可要求客戶補倉或降低未償還貸款，一旦低於60%則或會被強制清算，以糾正孖展頭寸。

套息須留意匯率或波動

現時港元和美元利率存有明顯息差，相對港元6個月定期存款跌至不到2厘，昨日同期美元定存最高仍有4厘。投資者亦可購買高息債券或存款證套息，FSMOne環球債券部高級經理陳家朗表示，近期有不少由四大中資銀行新發行美元存款證，收益率可較同期美國國債多0.4厘至0.5厘。例如建行（0939）在今年12月到期的存款證年化收益率有4.49厘，與該貸款昨日年化利率最少有2.74厘息差。雖然存在拆息回升至3厘以上的風險，但認為最終因此虧損的風險不大。

不過陳家朗提醒，存款證缺乏二手市場流動性，一旦急需資金亦較難於市場沽出。另外，港元兌美元在聯繫匯率機制下仍有最多1.29%的波幅區間，若投資期較短，仍需要留意因匯率而可能出現的損失。