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恒指24000爭持 北水淨買75億

標籤：經濟

【明報專訊】投資者觀望中美經貿磋商會議的最新進展，港股反覆偏軟，午後一度倒跌逾百點，在兩萬四關爭持，收市報24,162點，跌18點。大市成交金額續增至逾2500億元，北水淨流入亦大增近10倍至逾75億元。

收跌18點 成交增至2500億

恒指高開49點後，早段好淡拉鋸，大市一度轉跌，但低位有支持，掉頭回升，最多升115點，高見24,296點，再創3月20日後超過兩個半月高位。午後A股轉跌，大市跟隨向下，一度最多跌178點，跌近24,000點大關見支持。國指跌0.15%，報8767點；科指收報5392點，跌0.76%。

大市成交金額連續第六日增加，昨再增加1.8%至2503億元。北水全日淨流入增加9.6倍至75.9億元，淨買入最多的是美團（3690）、石藥集團（1093）、信達生物（1801）；淨賣出最多的是騰訊（0700）、小米（1810）、阿里（9988）

中國稀土急升逾13%

大型科技股全線向下，美團跌2.7%；小米（1810）、京東（9618）跌逾1%；阿里、騰訊跌不足1%。比亞迪（1211）「一拆三」除淨生效，股價升逾3%，為表現最佳科指、國指成分股。理想汽車（2015）跌逾2.7%，為表現最差藍籌。

黃金股逆市做好，中國白銀集團（0815）升近18%；潼關黃金（0340）升7%；中國黃金國際（2099）升4.5%。稀土概念股續受捧，中國稀土（0769）升逾13%；金力永磁（6680）升逾3%。醫藥股強勢，石藥（1093）升近3%；翰森製藥（3692）升3.6%。

分析：成交增 整體形勢偏好

獨立股評人熊麗萍表示，雖然港股午後跟A股下跌，但很快就反彈，加上成交額增，大市整體形勢偏好。如成交能持續在2500億元或以上，是正面信號，顯示不只是北水，其他資金亦流入；科技股暫時落後大市，如能接力升，恒指有機會上試24500點以上。