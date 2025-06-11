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法巴：若有催化劑 港股可破25000

【明報專訊】法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，法巴財管維持對內地及香港股票正面看法，但恒指年初至今累積升幅不小，現處區間高位，或出現獲利回吐。她稱短期而言，若缺乏催化劑推動，如中美會談有進展、內地刺激經濟措施出台，以及內地科技再有突破消息等利好因素，該行預期將處上落市，但一旦上述催化劑出現其中一項，則有機會突破25,000關口。

譚慧敏續稱，因內地銀行減存款息，內地境內投資者有分散投資需要，再加上DeepSeek等中國創新因素，均促使年初至5月的北水淨流入規模創歷史新高。她提到，北水資金主要為包括內地保險及長線基金等機構客戶，但北水持倉中的H股佔比不大，仍有加倉的空間。板塊方面，譚慧敏指法巴財管建議投資者採用「槓鈴」策略，配置科技板塊股份，另一方面則配置防守力較高的內地銀行及電訊股份。

另外，法巴財管預期中國今年本地生產總值（GDP）增長預測為4.8%。法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資官Prashant Bhayani表示，法巴財管旗下客戶將其投資組合多元化，除配置黃金之外，最近亦見開始有配置予非美股票的趨勢，他相信趨勢只是個開始。

瑞銀：貿易風險觸頂 續投資中國股票

瑞銀全球財富管理則認為，全球投資者應繼續策略性投資中國股票，因貿易風險已觸頂，市場焦點重新回到基本面上，另一方面內地未來可能會有更多政策支持。該行續稱，於政策支持人工智能和持續創新的推動下，中國科技板塊較為突出，與美國科技股相比，其估值仍具吸引力，瑞銀對中國科技股維持「有吸引力」評級，但對整體中國股票維持「中性」立場。