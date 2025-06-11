moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美團王興：堅決反對「內捲」競爭

標籤：美團

【明報專訊】美團（3690）昨在北京舉行股東大會，據內媒報道，集團首席執行官王興再次就「外賣平台大戰」發表看法，強調「低於成本的促銷是不可持續的」，並重申堅決反對行業「內捲」。此外，針對股東對公司股價長期低迷的質疑，首席財務官陳少暉回應稱，短期股價波動非公司能預測或管理，強調會繼續將回購作為股東回報的重要方式。

首席財務官：續回購回報股東

面對京東（9618）和阿里巴巴（9988）旗下「餓了麼」在外賣市場的競爭，王興表示，美團一方面歡迎更多參與者，但另一方面堅決反對「內捲」。他指出，「內捲」會導致多重問題，例如配送準時率下滑和退款率上升，不利於消費者體驗。對於商家而言，這也嚴重影響其穩定經營。

他續稱，「如果再出現一輪以大額促銷、以低於成本價促銷為特徵的衝擊，對整個行業的長遠健康發展是不利的，而且我認為這與目前強調各行各業反『內捲』的精神背道而馳，因此監管部門也會注意到這情况，並會出台一些引導措施，美團非常堅決反對內捲」。

針對有股東提出美團股價長期低迷，甚至低於許多員工行權價，陳少暉回應稱，短期的股價波動並非公司能夠預測或管理，而管理層對公司在行業的前景充滿信心，相信這將最終創造巨大的商業價值。

陳少暉表示，在目前及未來的周期，美團仍會把回購作為股東回報的重要方式。相較於直接的現金分紅，美團每年的回購金額約10億美元以上，這筆金額就是抵消每年期權池所造成的稀釋。在此基礎上，美團將根據市場及公司現金流狀况，考慮採取更積極、更具彈性的回購策略。