金發局倡另類投資納強積金

【明報專訊】金發局發表《助力初創公司成功之路：吸引並深耕本地另類投資基金》的研究報告，就推動另類投資與創新融合提出6項具體建議，當中包括將特定另類投資選項，納入強積金（MPF）計劃，提升投資組合多元化。積金局昨迅速回應稱，經積金局個別核准後，獲證監會認可並於港交所（0388）上市的私募股權基金，在滿足一般核准準則的前提下，可作為強積金基金的可投資項目為適當的做法，並歡迎金發局的建議。
積金局續稱，會視乎每個申請個別情况，審慎審核有關申請，並會把投資於此類資產的總額，限制於基金淨資產值10%內，以保障計劃成員的利益。對於MPF只可投資於港交所上市的私募股權基金，積金局表示，考慮到直接投資於私募股權所涉及的較大風險，當中包括如流動性、估值及透明度。
積金局續指，會繼續於平衡回報與風險的前提下，審視及優化強積金可投資範圍的空間。至於將私募信貸納入強積金可投資項目的可行性，積金局同意目前市場對私募信貸沒有一致的定義，當中亦涉及流動性和透明度風險，需要審慎考慮及有充分理據支持。
金發局主席洪丕正表示，香港有潛力將其金融生態系統，躍升為新一代初創企業的發展平台，透過深化另類投資市場，進一步鞏固其在資產與財富管理體系當中的策略性角色。