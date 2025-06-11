moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中電中海油港完成船對船加注LNG

【明報專訊】中電控股（0002）旗下中電源動與中海油（0883）旗下廣東水運清潔能源去年11月成立的合資公司，於本月5日德國貨櫃航運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）的大型貨櫃船Hanoi Express號在香港葵青貨櫃碼頭裝卸貨物期間，同步加注約1萬立方米液化天然氣（LNG），為香港首次同步進行船對船LNG加注及貨物裝卸作業。

加注涉20小時

中電源動集團總裁吳永豪表示，整個加注時間約20小時，可於貨船在港裝貨卸貨期間內完成。他指出因技術難度較大，需要充足經驗及前期準備工作，但相對以往的加注方式，船對船加注方式仍有助縮短船舶在港口周轉時間。他稱現時業務僅在初步階段，已向全球多家航運公司接觸，並邀請來港使用服務。

目前業界主要使用或試用LNG、生物柴油和綠色甲醇等綠色燃油。吳永豪稱，目前約600艘使用LNG船隻，但已有約500艘同類船隻正在建造，遠超之前預期，亦反映業界對LNG需求明顯，故認為前景較樂觀。

同步處理貨物

運輸及物流局長陳美寶致詞時表示，期望這次同步作業能給予本地加注業界動力，繼續為未來訪港利用LNG或其他綠色燃料驅動的船隻提供服務，為國際班輪公司選擇來港進行加注及處理貨物提供更多便利和信心。

負責加注的「海洋石油301號」，長184.7米、寬28.1米，主要為國際航線船舶作燃料補給。該船可裝載3萬立方米液化天然氣，每小時加注能力達1650立方米。至於接受加注的貨櫃船長399米、寬61米，最大載貨量約2.37萬標準貨櫃（TEU）。該船於今年4月8日從德國漢堡啟航，經比利時、英國以及新加坡等地，於6月5日抵達香港貨櫃碼頭裝卸貨物及同步加注。