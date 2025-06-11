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Getty控Stability AI侵權案開庭 法律界：或促使制定版權保護政策

【明報專訊】擁有龐大影像資料庫的Getty Images，控告AI圖像生成工具公司Stability AI侵權的訴訟，周一在倫敦的高等法院開庭，是生成式AI產業首次面臨重大的侵權聆訊。Getty Images認為，Stability AI的人工智能影像生成器開發，涉及大規模「公然侵犯」Getty Images的攝影作品版權。該公司指控Stability AI從網上非法抓取大量Getty Images的圖像來訓練AI系統，使該系統可根據文字輸入生成圖像。Stability AI否認侵權，反指Getty Images的指控，「對其整體業務，以及廣泛的生成式AI產業構成明顯威脅」。

科技行業一直辯稱，美國和英國的「合理使用」法律原則，允許業界利用大量網上文字或圖像來訓練AI系統。Getty Images是首批挑戰此做法的公司之一，於2023年初在美國和英國提出侵權訴訟。開庭前，Stability AI發言人強調，爭議在於「技術創新和思想自由」。不過Getty Images表示，今次訴訟並非創意產業與科技產業之爭，兩者仍可互相協同、和諧合作，因為授權創意作品對AI的成功至關重要。

Getty：非創意科技產業之爭

Getty Images行政總裁Craig Peters表示，知識產權的創作者在其作品被輸入AI系統前，應有權決定是否批准AI系統使用作品，而不是被默認可以使用，然後由作者向系統提出反對授權。

Getty Images的法律團隊向法院指出，此案涉及知識產權的執行，包括版權、商標及數據庫的權利，問題在於Stability AI此類AI公司，想無償使用具版權的作品。Getty Images認為，AI產業是正能量，但強調「這並不能成為AI模型開發者踐踏知識產權的正當理由」。

斥Stability AI不理有無浮水印

Getty Images的代表律師Lindsay Lane指出，Stability AI並不關心影像是否受版權保護、是否有浮水印，又或是否有色情內容，它只想盡快將其模型推出市場。

總部位於倫敦的Stability AI，在2022年8月發布了AI圖像製作工具，吸引大量用戶，荷李活名導占士金馬倫也是該公司的董事會成員。Stability AI的書面自辯表示，此案不屬於英國管轄，因為從技術上來說，其AI模型訓練是在美國科技巨頭亞馬遜營運的電腦進行。Stability AI辯稱，其AI圖像生成器的隨機輸出，「只有極小部分」與Getty Images的作品「看起來完全相似」。

法律界人士指出，此案將產生重大影響，並可能促使政府制定與AI相關的版權保護政策。未參與是次訴訟的英國律師事務所Fladgate指出，當本月稍後作出裁決，法官不大可能滿足AI行業最想要的AI訓練版權豁免。美國此類訴訟尚未開庭審理。

受惠於AI應用趨於普及，與Stability AI在差不多時間推出AI工具的OpenAI周一公布，截至6月，年化收入預估值已衝上100億美元（當中不包括主要股東微軟支付的授權費），預示其在2025年有望實現127億美元的收入目標。自OpenAI的聊天機械人ChatGPT 推出兩年多以來，OpenAI為消費者和企業推出一系列服務。截至3月底，OpenAI 每周活躍用戶達5億。

（綜合報道）

[國際金融]