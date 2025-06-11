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蘋果開發者大會 AI功能乏突破

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）在全球開發者大會（WWDC）發布了其歷來最全面的軟件改革，但市場期待的生成式AI功能未見顯著進展。該股周一股價跌逾1%，昨早段變化不大，今年以來其股價已跌近兩成。

彭博社著名科技記者Mark Gurman指出，蘋果公布的軟件新設計，為不同設備帶來一致的體驗，例如名為「液態玻璃」（Liquid Glass）的新界面，創造玻璃質感的外觀，為選單（menus）、視窗和圖標增添半透明效果，是 iOS 26、watchOS 26 和visionOS 26的一部分。這些系統以即將到來的年份命名，而不是版本編號，但其陷入困境的AI平台仍缺乏「投資者一直渴望的突破性進展」。

發布歷來最全面軟件改革

在Alphabet及OpenAI等科技同業不斷更新AI技術之際，蘋果對其AI平台Apple Intelligence的關注度卻有所降低。Gurman指出，最重要的AI通報，是蘋果確認計劃向開發者開放Apple Intelligence基礎模型，供軟件開發商使用蘋果AI平台技術編寫軟件。蘋果另推出即時通話翻譯功能，並提供Genmoji（生成式表情符）功能，可將兩個現有表情符結合成新影像。

格伯川崎（Gerber Kawasaki）財富管理公司行政總裁格伯（Ross Gerber）向彭博社稱，蘋果「甚至不在AI派對」，「Siri仍然不行」，已故「蘋果教主」喬布斯會稱新產品為「垃圾」。

蘋果自去年在WWDC發布Apple Intelligence平台以來，遲遲未推出新AI功能。不過今年WWDC仍帶來iPad 軟件升級的消息，其新增類似電腦的多任務處理（multi-tasking）功能、PDF文件管理，以及其他文件處理方式，使iPad成為更具效率的辦公室工具。

（彭博社）

[國際金融]