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楊智佳：市底短期偏強 醫療板塊不妨吼落後股

【明報專訊】恒生指數昨日輕微下跌18點， 收報24,162點，主板成交2503億元。

藍籌股當中，45隻上升、37隻下跌。整體個股當中，股價上升逾5%的股份達到206隻，比下跌逾5%的137隻為多。《明報》港股數據庫當中的涵蓋股份中，陽燭及陰燭比例為3：1，反映資金日內偏向買上。於指數呆滯之下，投資者仍積極尋找機會，氣氛不錯，象徵短期市底偏強。

以上純粹按單日升跌來觀察市况強弱，從長線指標來看，亦能夠得出相同結論。以市值50億至1000億元、單日成交額超過1000萬元的股份計，長期平均線（60天、120天及250天）多頭排列股份數目達到162隻，空頭排列股份只有12隻，數據更趨一面倒。中型股當中不乏機會，地雷亦不多，強股數目比弱股多，反映港股目前已變為贏家主導的市場。長線命中率理想的投資環境，有利逐步提高投資者的買貨意欲。因此，踏入下半年，整體港股仍會偏好。

恒指未超買 14周RSI為64

無論港股抑或美股市場，壞消息實在不少，其中，中國以至美國經濟均疲弱，而支撐中美股市向上的其中一個原因，是企業盈利不如國家GDP增長般放緩，表現仍強健。長遠而言，投資者亦憧憬發展人工智能可減低成本、提升收入，可催生不同科技概念及受惠板塊，令市場熱度逐漸上升。

市場不乏壞消息，象徵未來基本因素改進空間不小，股市亦未見超買。恒指目前14周相對強弱指數（RSI）為64，一般而言，升至70或以上才算是超買，目前不是需要擔心的時候，若然找到心水強勢股，仍是放心吸納的時間。

《明報》港股數據庫涵蓋的30個行業當中，有25個行業錄得上升。汽車及相關、金屬及礦石、科技器材、醫療保健股份平均升幅逾3%，表現最理想，其中，平均線多頭排列股份當中，醫療保健股份為數者眾，是近期最強勢的板塊。

亞盛信達生物屬優質生科股

醫療股或生科股當中，最大路的選擇包括接連破頂的信達生物（1801）、君實生物（1877）以至亞盛醫藥（6855），均屬優質生科股，成功與輝瑞合作的三生製藥（1530）亦已錄得可觀升勢；康方生物（9926）早前因其雙抗藥物早前臨牀試驗數據不如預期而一度急跌，不過無損長期前景，逢低吸納仍是可取之選。當中亦要留意美國政策對於中國生科股的影響，可能構成生科股急促調整的潛在因素。

昨日生科股相繼急升，恐防呈現超買而進入中線調整，若出現略多於10%的累積健康調整，是可以考慮吸納的時機。

若想尋找落後之選，醫療概念不一定選擇生科股，主要研發及銷售骨科材料的愛康醫療（1789），去年業績回穩向好，收入回升23%，純利回升50%，股價形成大圓底，昨日股價上升3%，逐步挑戰頸線6.43元，可以5.5元作為止蝕位，中線有望上試8元，相比大上大落的生科股，愛康是比較穩健的選擇。至於同為產銷骨科產品的春立醫療（1858），亦是冷吼之選。

[楊智佳 數據尋寶]