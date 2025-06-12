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活在灣區：暑假坐郵輪 深穗出發增選擇

【明報專訊】暑假將至，不少人會計劃與家人一同踏上郵輪之旅，享受碧海藍天的悠閒時光。除了在香港上船外，從廣州或深圳出發亦有不少選擇，經過一番比較，以下介紹幾條航線，特別適合喜愛郵輪旅行的讀者。郵輪旅行結合娛樂和美食，且船上的娛樂設施老少咸宜，可以滿足不同人的需要，最重要的是行李重量不受限制。

明報記者 龍彩霞

深圳或廣州出發的郵輪之旅有不少選擇，例如乘搭愛達郵輪（Adora Cruises），其愛達．地中海號以深圳為母港運營特色航線，主要航線涵蓋日本沖繩、宮古島、越南峴港、下龍灣等熱門目的地，適合家庭、情侶及團體旅客。其中，大灣區「雙城記」3天2晚航線串聯深圳與香港，屬短假行程。愛達郵輪主打深圳蛇口郵輪母港或廣州南沙港出發，例如大家可以選擇在深圳出發，目的地在越南峴港，5日4晚每人費用（含稅）為2924.5元（人民幣，下同），若選擇在廣州出發更有優惠，5日4晚費用為1649.5元。同樣在廣州出發至那覇港，以6日5晚費用為2474.5元。

越南航線適合家庭客

簡單介紹幾條吸引的航線，如在深圳出發，目的地為越南峴港、下龍灣之旅，這條航線非常適合家庭客出遊，航程適中，既能感受郵輪的樂趣，又能領略越南的獨特風光。從深圳母港出發，郵輪將停靠峴港與下龍灣。峴港擁有細膩的沙灘和豐富的文化遺產，而下龍灣的喀斯特地貌更是令人驚歎，小朋友可以在郵輪上參與豐富的娛樂活動，大人則能享受愜意的海上時光。

日本可揀沖繩宮古航線

廣州出發至日本沖繩、宮古島，若期望體驗東亞的海島風情，這條航線會是不二之選。沖繩的碧海白沙、琉球文化以及美味的海鮮，都讓人流連忘返，而宮古島的透明海水更是浮潛勝地，航程輕鬆愉快，非常適合親子同遊。至於深圳出發至新加坡、泰國、馬來西亞等航線，從深圳出發，郵輪將停靠新加坡、泰國曼谷（林查班港）、馬來西亞檳城等熱門目的地。這條航線兼具都市繁華與自然景觀，小朋友可以體驗多元文化，而大人則能盡情購物與品嘗美食。至於在廣州出發，目的地為菲律賓長灘島、馬尼拉的航線也受大眾歡迎，長灘島的白沙灘舉世聞名，適合全家一起玩水、曬太陽。實際價格可能因季節、艙型及促銷活動有所不同，建議大家在計劃行程時，直接聯繫旅行社或郵輪公司獲取最新報價。

留意三四人房 部分牀只適合兒童

另外，星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼號」亦在今年初從深圳蛇口國際郵輪母港啟航，目標客戶為大灣區旅客，目的地為越南下龍灣及峴港，而日本那霸及石垣亦包括在內。星旅遠洋郵輪副總經理童劍鋒表示，未來「鼓浪嶼號」郵輪將着力打造「海上絲路」長航線、「郵輪+」等獨一無二的海上度假產品，為大灣區遊客提供多元優質的郵輪旅行選擇。另外還可以留意「維京郵輪」，由於船票已包住宿、餐飲、岸上觀光（部分行程）、Wi-Fi等，較適合追求明碼實價的旅客。不過，船隻載客量較小（只有約930人），船上提供中文服務。

郵輪艙等一般會以「類型+人數」的形式命名，如內艙雙人房，海景三人房等。需要注意，郵輪三、四人房的第三四張牀可能是下拉牀或沙發牀，主要適合兒童。選擇房型時，請務必看清房間面積、第三四人的牀型。如果是四個成人，更建議入住兩間雙人房，會比較舒適。艙房類型主要分為內艙、海景房、陽台房、套房等4類。內艙房屬無窗，基本設施完備，是價格最低的房型，部分船公司提供兒童折扣或免費保單（如鼓浪嶼號4至11歲兒童服務費半價）。

[活在灣區]