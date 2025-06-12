比亞迪等承諾支帳期不逾60天 響應保障中小企新規 業界：價格戰已影響供應商

內地車圈「內捲」愈燒愈廣，除了車企本身遭殃，很多下線企業都叫苦連天，上月市場傳出比亞迪山東品牌經銷商「爆煲」，資金鏈斷裂。相關的嚴重情况已引起中央高度的重視，上周外電報道，工信部、市監總局和發改委罕有地聯合召開會議，比亞迪、吉利等逾10家車企高層獲邀出席，與會官員更在會上要求電動車企業「自律」，嚴禁以低於成本價出售新車或不合理減價，近日多家車企紛紛宣布將供應商支付帳期統一至60天內，以實際行動加速產業鏈資金周轉效率，回應中央的指示。

部分車企貿易應付帳急升

事實上，內地汽車「價格戰」已經對供應鏈產生不良影響，尤其是帳期問題已成為行業問題，以近日掀起減價戰的比亞迪為例，去年貿易應付帳及應付票據按年增23%至2440億元（人民幣，下同），佔年收入31%（見表），絕大分應付帳期為1年以內；吉利相關的應付債務更急升46%至864億元，佔年收入36%，其中636億元需於60日內支付，當中470億元為第三方貿易應付帳；至於新能源車企的貿易應付帳及應付票據佔年收入比例更高，小鵬去年的佔比就高達56%，當中需於3個月內支付的應付帳按年增兩成至144億元；理想相關應付債務佔去年收入比例為42%。

業界：須限制非現金支付方式

根據修訂後的《保障中小企業款項支付條例》，明確大型企業應自貨物、工程、服務交付之日起60日內支付款項；規定不得強制中小企業接受商業匯票、應收帳款電子憑證等非現金支付方式，不得利用商業匯票、應收帳款電子憑證等非現金支付方式變相延長付款期限。

中國汽車流通協會專家委員會委員章弘指出，之前汽車供應鏈企業普遍面臨較長的回款周期，有時多達9個月甚至更長，導致許多中小配套商的資金鏈緊張，不得不依靠貼現、短貸等方式維持運營。他表示，縮短帳期確能夠緩解供應商的資金壓力，提升其經營韌性和創新能力，但他認為，僅靠各車企口頭承諾60天帳期未必能確實保障供應商能及時拿到回款，建議還應規範支付方式，如要求必須使用現金、禁止使用6個月承兌匯票等，以真正杜絕回款延遲到帳的現象。

明報記者