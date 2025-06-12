moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

標普料內地車企今年利潤率受壓

【明報專訊】內地政府整治汽車行業內捲式競爭，評級機構標準普爾發表報告，認為當局加強監管，有助車企避免今年進一步大幅減價，為車企提供喘息空間，不過市場供應過剩仍然持續，難以實現真正的價格紀律，今年行業利潤率仍會面臨壓力，只有通過行業整合，才能將利潤率恢復到可持續水平。

稱行業整合才能恢復利潤率

標爾全球信用評級分析師Claire Yuan表示，自2022年底以來，內地汽車製造商為爭奪市場份額，持續不斷展開激烈競爭，長期價格戰將進一步侵蝕汽車行業本已微薄的盈利能力。她指持續的低利潤率，將削弱汽車製造商創新能力，為降低成本而犧牲質量，可能增加召回風險並損害品牌形象，而價格戰亦會傷害其供應鏈的韌性。

此外，貿易信用風險管理公司科法斯發表亞太企業付款調查，於今年首季訪問2400家活躍於澳洲、中國內地、香港、台灣、印度、日本、馬來西亞、新加坡和泰國9個市場的企業。科法斯表示，去年整體受訪企業信用期限，即顧客由購買產品或服務到要求付款的時間，較2023年略為延長1天至65天，惟汽車行業明顯延長18天至79天，信用期限天數及其增長幅度均為13個行業當中最多，科法斯指出，由於汽車市場競爭激烈，促使經銷商在提供更靈活的信用期限，以此作為競爭方法。

調查：車業信用期限明顯延長

另外，去年汽車行業公司逾期付款情况較2023年有所惡化，科法斯指出，整體來說，去年表示遇上逾期付款的受訪企業，較2023年下降11個百分點至60%，不過運輸和汽車行業則較2023年分別上升2個和1個百分點。以平均逾期付款天數計算，整體企業去年為65日，與2023年持平，不過汽車行業逾期付款亦有明顯上升，較2023年增加8日至75日。

車企逾期付款情况惡化

調查亦顯示，遭遇超長逾期付款，即逾期付款超過180天、且金額超過年營業額2%的企業比例，去年整體大幅上升17個百分點至40%，全部13個行業超長逾期付款均有所增加，當中汽車行業增加18個百分點至48%，與農產品同為比率最高的行業，科法斯指根據該行經驗，有80%的超長逾期付款將無法收回，預示企業的現金流風險極高。

企業前景方面，有33%的受訪企業預期今年商業活動較去年惡化，內地企業預期惡化的有45%，當中以化學品、農產品和汽車行業最多。