標普料內地車企今年利潤率受壓

稱行業整合才能恢復利潤率

標爾全球信用評級分析師Claire Yuan表示，自2022年底以來，內地汽車製造商為爭奪市場份額，持續不斷展開激烈競爭，長期價格戰將進一步侵蝕汽車行業本已微薄的盈利能力。她指持續的低利潤率，將削弱汽車製造商創新能力，為降低成本而犧牲質量，可能增加召回風險並損害品牌形象，而價格戰亦會傷害其供應鏈的韌性。

此外，貿易信用風險管理公司科法斯發表亞太企業付款調查，於今年首季訪問2400家活躍於澳洲、中國內地、香港、台灣、印度、日本、馬來西亞、新加坡和泰國9個市場的企業。科法斯表示，去年整體受訪企業信用期限，即顧客由購買產品或服務到要求付款的時間，較2023年略為延長1天至65天，惟汽車行業明顯延長18天至79天，信用期限天數及其增長幅度均為13個行業當中最多，科法斯指出，由於汽車市場競爭激烈，促使經銷商在提供更靈活的信用期限，以此作為競爭方法。

調查：車業信用期限明顯延長

另外，去年汽車行業公司逾期付款情况較2023年有所惡化，科法斯指出，整體來說，去年表示遇上逾期付款的受訪企業，較2023年下降11個百分點至60%，不過運輸和汽車行業則較2023年分別上升2個和1個百分點。以平均逾期付款天數計算，整體企業去年為65日，與2023年持平，不過汽車行業逾期付款亦有明顯上升，較2023年增加8日至75日。

車企逾期付款情况惡化

調查亦顯示，遭遇超長逾期付款，即逾期付款超過180天、且金額超過年營業額2%的企業比例，去年整體大幅上升17個百分點至40%，全部13個行業超長逾期付款均有所增加，當中汽車行業增加18個百分點至48%，與農產品同為比率最高的行業，科法斯指根據該行經驗，有80%的超長逾期付款將無法收回，預示企業的現金流風險極高。

企業前景方面，有33%的受訪企業預期今年商業活動較去年惡化，內地企業預期惡化的有45%，當中以化學品、農產品和汽車行業最多。