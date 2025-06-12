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恒指再漲204點 北水大減八成

標籤：經濟

【明報專訊】中美連續兩日在倫敦舉行中美經貿磋商機制會議，雙方代表會後表示，原則上已經就落實日內瓦共識達成框架。市場投資情緒持續改善，港股昨日反彈逾200點，創逾兩個半月新高。大市成交略為縮減至逾2300億元，北水淨流入就大減逾八成，至只有近14億元。

成交略縮至逾2300億

恒指昨高開28點後反覆向上，午後最多升276點，高見24,439點，尾市稍為回順，收報24,366點，升204點，是3月19日後收市新高。國指同創逾兩個半月高，收市漲1.1%，報8865點；科指升1.1%，報5451點，是3月28日後收市新高。

港元拆息回升，與樓按相關的1個月HIBOR終止6連跌；港匯仍偏弱，曾低見7.8493，是2023年5月5日後最弱，進一步逼近7.85弱方兌換保證。

汽車中資金融股做好

大市成交結束連續6日增加，昨日減少6%至2351億元，是6月5日後最少。北水淨流入減少82%至13.76億元，淨買入最多的是建行（0939）、美團（3690）及信達生物（1801）；淨賣出最多的是小米（1810）、騰訊（0700）及阿里（9988）

中汽協公布，5月汽車銷量按年增11%，新能源車增36.9%，車股做好，蔚來（9866）升4%；比亞迪（1211）、小鵬（9868）升約3%（見表）。

中資金融股向好，內險股有追捧，新華保險（1336）、中壽（2628）升逾4%；平保（2318）升逾2%。內地券商股也有買盤追入，光大證券（6178）、廣發証券（1776）升逾6%；內銀方面，工行（1398）、建行（0939）、招行（3968）升約2%。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭預期，未來數月美國有機會與更多國家達成貿易協議，意味美國關稅政策最不確定的時期或已過去。若貿易關稅問題解決，市場風險胃納將回升，可望帶動股市反彈，預期風險偏好反彈（risk-on rally）的情况有可能於今年稍後時間出現。

景順趙耀庭：偏好歐股亞股

在基本情景預測下，景順偏好美國以外的國際股票，例如歐股及亞股，尤其看好中資科技股，主要是因為行業可受惠於國策、中國於人工智能方面的技術突破，以及美國科技股熱潮在估值偏高下消退。

信誠證券聯席董事張智威表示，中美原則上達成經貿協議框架，貿易戰進一步降溫，加上下周舉行上海陸家嘴論壇，市場憧憬內地或有重大金融政策出台，中資金融股昨明顯發力。他預期港股後市仍向上，有機會挑戰3月19日的高位24,874點，不過提醒恒指現水平市盈率已達12倍，估值不便宜，投資者入貨要小心。