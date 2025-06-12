海天招股首日 孖展認購額逾千億 超購173倍 每手3667元較A股折讓逾兩成

明報記者 江陵凱

海天味業昨日A股略升0.02%至41.73元，相對招股價上下限折讓20.5%至23.4%，若以是次H股招股中間價35.65港元計，H股較A股價格折讓21.6%。海天是次公開發售部分的股數，佔全球發售總股數6%。招股文件顯示，若於公開發售超購60倍或以上，觸發回撥機制則公開發售部分將增至全球發售的21%。

引入GIC等8基石投資者

昨晚市場資料顯示，首日招股的海天味業，於公開發售部分已獲新股孖展超購173倍，涉資約1008億元。

是次海天招股引入8名基石投資者，包括新加坡主權財富基金GIC、中資基金高瓴旗下HHLR Advisors, Ltd.，以及加拿大皇家銀行RBC等。其餘基投包括源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth以及佛山發展。假設最終以招股價中位數發售，以及行使權未使用，基投已認購49.74%是次IPO股份。另外，8名基投禁售期為6個月。

海天味業主要品類包括醬油、蠔油、調味醬和特色調味品及其他等，當中醬油產品佔去年總收入269億元的51.1%。根據弗若斯特沙利文報告，以去年調味品業務收入計，海天味業在全球調味品行業排名第五，市佔率為1.1%。另按去年收入計，海天在中國調味品市場排行首位，市場份額為4.8%。

A股安井食品通過上市聆訊

海天味業於最新招股文件公布今年首季數據，季內淨利潤按年升約15%至22.07億元，淨利率按年升1.4個百分點至26.5%。

此外，內地急凍食品龍頭安井食品（滬：603345）亦已通過上市聆訊。另內地生物科技公司撥康視雲、醫藥股長風藥業及東陽光藥，以及A股廣合科技（深：001389），於昨日向港交所（0388）遞表申請上市。