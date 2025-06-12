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大摩上調泡泡瑪特目標價至302元

標籤：經濟

【明報專訊】泡泡瑪特（9992）旗下的Labubu公仔全球爆紅，除令公司創始人王寧成河南新首富外，投行亦看高公司一線。大行摩根士丹利報告稱，相信泡泡瑪特的IP多樣性及營運技巧結合下，能成為公司持久增長的關鍵，即使2025年增長動能或已反映，但長期規模化增長潛力尚未充分體現，故將泡泡瑪特目標價由224元，上調34.8%至302元，維持「增持」。泡泡瑪特昨股價再創新高，升4.25%，並以上市新高269.8元收市（見圖），成交額達47.95億元。

大摩指出，泡泡瑪特的IP飛輪行銷（Flywheel）在社交媒體上飛快運轉，今年在北美、歐洲快速增長可能遠超預期，而泡泡瑪特的核心消費群是全球社交媒體連結最緊密的一代，衍生出各個地區令人印象深刻的「跟風/從眾效應」。數以百計的人群在泡泡瑪特門店外排隊購買，或名人佩戴泡泡瑪特掛飾的影片不時在社交媒體群中傳播。

據Google趨勢顯示，Labubu在全球關注度媲美哈利波特、星球大戰和迪士尼，雖然消費者的熱情持續度令投資者質疑，泡泡瑪特IP的流行亦確有波動，但在長遠來看，大摩認為泡泡瑪特擁有巨大成長空間。

看好成增長最快消費品牌

大摩估計，泡泡瑪特與5家實力相當的同業在2024年的全球IP零售值達到770億美元，按年增7%；若加入其無追蹤的知名IP，整體市場規模可能更大。受「Kidult」需求成長的推動，預期泡泡瑪特銷售額將從2025年的36億美元，提高至2027年的60億美元，成為增長最快的全球消費品牌。

大摩今次將泡泡瑪特2025年市盈率（PE）提升至51倍，相當於2026年PE為35倍，並推動該行上調目標價。該股雖然年初至今已升175%，對比恒指升24%，但股價包含了許多好消息，相信即使在內地消費低迷的背景下，但疊加公司收入的正面驚喜、新變現途徑將繼續推動股價上漲。

不過大摩亦指出，基於泡泡瑪特估值高企，預計股價優秀表現難以在未來數季持續。