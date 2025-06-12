彭博：地平線擬折讓8％配股 集資47億

另生物科技股康諾亞（2162）亦擬先舊後新配股，每股作價45.84元，舊股及新股各佔260萬股及1900萬股，較周二收市價48.65元折讓6.52%，淨集資近8.54億元。

地平線機器人在去年10月24日才上市，當時集資約60.9億元，事隔大半年傳出其配售。是次配售相對昨日收市價7.44元折讓約4.84%至7.66%，配售價由6.87元至7.08元，以先舊後新配售集資最多6億美元。完成配售後，上市公司將受90天禁售限制。

至於康諾亞，其按每股作價45.84元先配售董事長Bo Chen旗下公司手上2160萬股舊股，繼而由他的公司認購1900萬股新股。

康諾亞配股 董事長淨套現1.2億

完成配售後，董事長Bo Chen的公司持股將由27.76%攤薄至25.16%，淨套現1.19億元。是次總集資額為8.64億元，淨集資額亦近8.54億元，用於CM512、CM518D1及其他管線的研發開支，製造及研發設施的資本開支，以及一般公司及營運資金用途。