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標普：新世界困境影響 料港樓價最少跌5%

【明報專訊】評級機構標準普爾發表最新報告指出，新世界發展（0017）遞延支付永續債息，加上以具競爭力的價錢推售其中一個樓盤，或引起投資者關注，作為香港其中一家最大發展商出現流動性問題時，對本已供應過剩的本港地產市場將構成隱患，並有可能引發連鎖反應，既打擊買家置業胃納，亦影響銀行借貸意欲。該行預期，年內樓價可能受壓、跌幅或介乎5%至7%。

標普報告認為雖然新世界遞延付息有助保留資金，確保不會債務違約或清盤，但亦令投資者意識到公司面對流動性壓力；報告亦指出，置業者預期新世界減價推出樓盤，可能推遲其入市意欲。

置業者料減價推盤

或推遲入市意欲

截至3月底、本港內尚存2.8萬個空置單位有待推出，惟發展商仍繼續建新樓，令2025年及2026年的住宅供應數目繼續高企逾2萬個單位，標普預料，發展商會將焦點放在做好現金流管理、多於利潤上，故需要提供具競爭力的價錢「散貨」，盡快取回現金。個別財務較弱的發展商更可能需要押上物業去尋求貸款。

該行預期銀行的不良貸款比率會由2024年度的1.96%，提高至在未來兩年的2%至2.5%，但即使樓價跌5%至7%，銀行的按揭貸款業務仍會保持韌性。至於近期香港銀行同業拆息趨跌，標普認為現有低息環境雖難以持續，但預期按揭有效息率已降至1.9厘的情况下，仍會影響到銀行所賺淨息差。

低息環境 影響銀行淨息差

不過，標普亦指出低息環境亦有利銀行鼓勵存戶將資金轉往財富管理，並預料按揭業務增長，將有助減輕銀行的盈利壓力。