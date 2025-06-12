全球儲備資產 美元佔比跌穿五成

歐洲央行指出，各國央行繼續以創紀錄的速度累積黃金，去年各央行連續第3年買入超過1000噸黃金，佔全球全年產量的五分之一，是2010年代每年平均購買量的兩倍。各國央行的黃金儲備去年達到3.6萬噸，接近1960年代中期的3.8萬噸峰值，後者是戰後布雷頓森林（Bretton Woods）體系時代的歷史高位。

黃金成第二大儲備資產

受地緣政治緊張、市場波動，以及央行的黃金需求等因素影響，自2024年初以來，金價已上漲六成，並在4月中升穿每盎司3500美元創歷史新高。歐洲央行的報告指出，約三分之二的央行投資黃金，是為了實現資產多元化；約五分之二的央行買金，是為了對冲地緣政治風險。

由於對美國政府債務水平的擔憂，多國央行也試圖降低對美元資產的依賴。自今年初以來，美匯指數下跌超過8%。美銀預期，東盟（ASEAN）的「去美元化」步伐將會加快。根據東盟新發布的《2026年至2030年經濟共同體戰略計劃》，成員國將推動本幣在貿易和投資時使用。該計劃概述了透過推廣本幣結算和加強區域支付互聯互通，減少匯率波動的衝擊。

荷蘭國際集團（ING）分析，特朗普政府反覆無常的貿易政策及美元貶值，可能鼓勵投資者加快轉向其他貨幣。除東盟以外，包括印度和中國在內的金磚國家（BRICS），也在積極開發和推廣自己的支付系統，以繞過美國主導的SWIFT等傳統支付系統。

（綜合報道）

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