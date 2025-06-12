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摩通CEO：關稅或令美經濟「軟着陸再軟一點」

【明報專訊】以資產值計算，美國最大銀行摩根大通（美：JPM）的行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）周二表示，關稅對美國經濟的影響「希望不會太劇烈」，可能只是令「經濟軟着陸再軟一點」，而不是經濟衰退，但他警告美國經濟可能很快惡化。他最新估計，關稅會導致美國就業減少一些，而通脹略為上升，可能要待今年7月至10月，就開始看到關稅是否對經濟產生影響。

花旗集團（美：C）執行副主席兼銀行業務主管Vis Raghavan表示，考慮到宏觀環境等因素，第二季的信貸撥備，將較第一季高出數億美元，以應對潛在的貸款損失。花旗在首季為壞帳撥備27.2億美元。彭博社形容，這可能是美國大型銀行面對經濟惡化的早期迹象。花旗是美國最大的零售銀行之一，服務美國本土數以百萬信用卡客戶及其他客戶。

花旗：次季信貸撥備料超首季

此外，美國總統特朗普上周五表示，快將公布下任美聯儲主席人選，接替明年5月任期完結的鮑威爾。彭博社引述消息人士稱，下任美儲儲主席的候選人不多，當中包括去年11月為財長職位接受面試的美聯儲前理事沃爾什（Kevin Warsh），以及推動中美貿易會談的財長貝森特（Scott Bessent）。

白宮隨即否認彭博社的消息。貝森特則表示，自己擁有華盛頓最好的工作，特朗普總統將決定誰對經濟和美國人民最有利。

（綜合報道）

[國際金融]