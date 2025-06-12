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楊智佳：港股健康慢升 倘短線調整成入市機會

【明報專訊】恒生指數昨日上升204點，收報24,366點，主板成交2351億元。指數持續慢速穩定上升，正向3年高位進發。

中美貿易會談正在進行當中，預計將能達成共識，但相關利好消息似乎已反映於港股之上。觀乎2018年至今，中美貿易會談達成協議或是兩國元首會面過後，港股短線見頂回落居多。不過，此次中美貿易談判對市場的影響力不如以往，即使達成共識之後獲利沽盤湧現，對目前呈健康慢升格局的港股來說，壓力應當不大，短線調整反而帶來吸納機會。

昨日港股市場共有216隻港股上升5%或以上，佔整體港股7%左右，跌逾5%的股份只得100隻，急升股及急跌股的比例是大約2比1。以市值50億至1000億元、單日成交額超過1000萬元的股份計，長期平均線（60天、120天及250天）多頭排列股份數目略增至166隻，強勢股數目逐步增加。

行業股份方面，周二強勢的生科股表現轉趨反覆，網絡科技、汽車、金融股份發力上升，新能源板塊亦加入追落後，投資者每天均有買上的主題，氣氛相當不錯。《明報》港股數據庫顯示，上述4個行業股份昨日升幅介乎1.28%至4.36%，其中，金融類股份一直穩步上揚，除了高股息的內銀股之外，內險股亦是值得吸納之選。

內險股受惠AI提升營運效益

若於多頭排列股份之中篩選，保險股包括人保集團（1339）、中國財險（2328）及中國太平（0966）等等，其中，人保集團走勢最強，目前已創出上市高位，呈一浪高於一浪走勢，昨日股價升1.9%，突破日線保歷加通道上軸，無論長線或短線走勢都理想。

內地保險企業的保費收入近年呈穩健增長，經歷長時間股價低迷過後，估值相當低廉，長遠人工智能的發展亦能幫助保險行業加強營運效率，其中有助於評估保單風險，令賠付及保單定價更精準，亦有助推出不同類型新產品，至於理賠處理亦能自動化，節省人手及程序。於未來數年，AI的應用有助保險企業提升收入同時減省成本，屬明顯受惠的一個板塊。

人保集團主要持有中國財險股份，再加上人保的壽險業務及各類型財產保險，屬於綜合型保險公司。今年首季營業收入按年上升12.8%，純利按年升43%，滾動市盈率只有4.9倍，市賬率僅0.8倍，屬收入表現穩健而估值低殘的保險股。縱使股息率只有4.3厘左右，但隨着利潤回穩，股息率未來有望回升。目前估值肯定沒有充分反映人工智能發展對公司的幫助，估計能成為長遠業績增長的引擎擎，長期持有或有驚喜。

人保現價分段吸 首站上望6.5元

中央結算系統（CCASS）資料顯示，人保的首十名持股券商比例由一年前的88.15%升至最新92.19%，或反映大戶逐步收集股份，有貨落強者的迹象，有利後市表現。

由於人保股價已欠阻力位，高位剛整固完成並進行突破，可考慮現價分段吸納，以4.6元作止蝕位，中線首站上望6.5元，長期持有亦可。

[楊智佳 數據尋寶]