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官媒：騰訊小鵬等望回歸A股

【明報專訊】內地日前發布《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》（下稱《意見》），首次明確「允許在港上市的粵港澳大灣區企業回歸深交所上市」。內地官媒《證券時報》引述分析指出，騰訊（0700）、小鵬汽車（9868）等220家相關企業將迎「H+A」資本支持，此外人民幣國際化進程有望受帶動。不過也有分析認為，需等具體政策細則出台再作觀察。

人幣國際化進程有望受帶動

《證券時報》指出，《意見》為大灣區內已來港上市的企業開啟了回歸A股市場、利用境內資本市場進一步發展的新管道。而從國家層面，中國銀河證券首席經濟學家章俊稱，「卡脖子」關鍵領域企業可充分利用深交所和港交所雙融資平台，為攻克核心技術等提供資本支撐。此外隨着企業赴深交所上市，離岸人民幣可望加速回流，預料可帶動跨國資金池規模擴大，兼提升人民幣在跨國投融資中的使用佔比。

不過，深圳數據經濟研究院金牛資管中心主任吳海峰則認為，未來哪些企業能「回A」要等具體政策細則出台，並在審慎監管前提下有序推進。他認為，只有經過港股市場驗證、具真正價值的企業才可能獲得A股上市資格。

港上市身分 增內地認受程度

另一邊廂，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，現時普遍於港上市的內企股份流通量不高，流通量高的企業則有約數十隻。他認為若於港上市的內企再到深交所上市，可改善其流通量；且因港股上市身分可獲更多內地投資者認可，並因此獲較高估值，此外也能吸引大型基金透過合格境外機構投資者（QFII）買入，形容屬好事。

至於「H+A」新政會否令港交所及深交所產生競爭，蔡偉榮則表示，上述「H+A」企業本身為港交所（0388）的「客仔」，不會令兩大交易所之間產生IPO競爭。