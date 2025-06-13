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港股跌331點險守24000 科技股捱沽

標籤：經濟

【明報專訊】美國總統特朗普聲言中美貿易協議下維持對中國進口貨徵收55%關稅，投資界感失望，大市連升3天後由兩個半月高位回吐，恒指尾市挫逾300點，並以接近全日最低位收市，險守二萬四關，成交2444億元。重磅科技股、汽車股齊瀉，快手（1024）急回近6%或3.65元，收市報58.55元，醫藥股逆市做好，中生製藥（1177）逆市勁升近兩成或0.92元，收報5.69元，為升幅最大藍籌。

北水連續12日淨流入 涉近600億

隔晚美股三大指數倒跌收市，恒指昨日低開143點後反覆，跌幅一度收窄至78點。但午後跌幅擴大，尾市最多跌364點，低見24,002點。恒指最終跌331點或1.4%，收報24,035點。國指跌135點或1.5%，收報8729點，科指更挫119點或2.2%，收報5331點。北水南下淨流入55.9億元，為連續第12個交易日淨流入，累計流入597.8億元。

科技股領跌大市，「ATMX」拖累恒指跌超過170點，阿里巴巴（9988）跌3.2％或3.8元，收市報114.6元、小米（1810）跌3.8％或1.9元，收市報52.2元，快手跌超過半成。車股普遍下跌，比亞迪股份（1211）跌4.5%或6.4元，收市報134.4元，小鵬汽車（9868）旗下G7預售不足1小時訂單突破1萬部，但股價仍然跌6.7%或5.45元，收市報76.35元；蔚來（9866）跌4.2％或1.25元，收市報28.35元、理想（2015）跌2.5%或2.9元，收市報112.8元。

中生製藥逆市升近兩成

醫藥股逆市上升，據報將有重磅對外授權交易，中生製藥升19.3%，藥明康德（2359）及藥明生物（2269）齊升逾4%，翰森製藥（3692）升3.8%，石藥集團（1093）升2.5%。內需股下跌，百威亞太（1876）跌6.4%，是表現最差藍籌。海底撈（6862）跌3.6%，華潤啤酒（0291）、安踏（2020）、李寧（2331）跌逾2%，泡泡瑪特（9992）再創新高後倒跌1.1%。

新加坡銀行：恒指今年目標25400

新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏提醒，下月中央政治局會議，當局所討論的額外刺激經濟規模可能會小於市場預期，但相信中央今年仍會推出刺激經濟方案，只是規模及時間點有機會與市場預期有出入。她並籲投資者留意內地各行業價格戰對企業盈利的影響，以及美國對中國的90天關稅暫緩期結束後如何處理關稅問題，她對今年恒指的目標價為25,400點，而近期熱炒的新消費股則需留意估值是否過高。