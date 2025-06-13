螞蟻國際：盡快申港穩定幣牌

馬雲概念股大升

雲鋒飈54% 耀才漲12％

螞蟻國際回應本報查詢時稱，公司歡迎本港立法會通過穩定幣條例草案，並希望為香港建設未來國際金融中心貢獻更多力量。同時公司也正在全球財資管理方面加速投資，拓展合作，將旗下的AI、區塊鏈和穩定幣創新投入真實可靠的大規模應用。

彭博報道稱，螞蟻國際將在本港穩定幣條例於8月生效後立即在港申請穩定幣發行人牌照，此舉旨在加強公司的區塊鏈業務，為跨境支付和資金管理服務提供支援。該公司還計劃在盧森堡申請相關許可。

螞蟻國際母公司即螞蟻集團由阿里巴巴（9988）創辦人馬雲牽頭創立，2024年重組旗下業務為螞蟻國際在內的四大核心業務。其中螞蟻國際業務範圍包括線下數字支付、線上商戶支付、中小企全球帳戶營運、銀行財資管理服務、個人跨境匯款、數字銀行等。

螞蟻國際方面談及穩定幣時曾指出，未來穩定幣可應用場景多樣，包括服務企業和機構結算、本港錢包百萬級用戶的匯款、支付業務等。而在投資領域，穩定幣應用場景則涵蓋貨幣市場基金、保險等非加密領域投資產品。

值得留意的是，螞蟻集團近期在資本市場轉趨活躍，包括4月宣布入主本港券商耀才證券。上月初曾有內媒引述消息指出，螞蟻集團計劃將旗下螞蟻國際獨立在港上市，而截至當時資訊顯示尚未有政策障礙，惟截至目前未有進一步消息。

財務表現方面，彭博早前報道指螞蟻國際去年收入30億美元，並已連續兩年實現經調整盈利。此外彭博亦預計，若螞蟻國際在港上市，其IPO估值可能在80億至240億美元之間。