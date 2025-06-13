奇瑞汽車：考慮港建製造中心

昨日開幕的車博會有11家內地車企參展。行政長官李家超致辭時表示，香港資本市場和專業服務為內地新能源汽車企業提供融資和海外推廣等服務，也助力海外企業進入內地市場，支持國家推動產業鏈、供應鏈國際合作和高效物流體系。

在同一場合，奇瑞汽車董事長尹同躍表示，公司選擇香港作為全球金融中心、資本中心和創新高地新起點，並期望在香港建立製造中心。對於當前關稅措施，奇瑞總裁助理陳春青認為，這在一定程度上影響了公司在國際市場擴張步伐，但由於仍在談判階段，不會改變公司走向海外的方向。奇瑞去年海外銷量114.5萬輛，有信心達成今年140萬至150萬輛的海外銷售目標，並將在未來訂下200萬輛外銷目標。他指出，奇瑞正持續進入歐洲及右軚車市場，未來可能在海外擴張產能，但需考慮市場及經濟因素。

小鵬：約束價格戰料年內有較好結果

小鵬汽車（9868）董事長何小鵬同場接受媒體訪問時提到，公司希望明年進入香港市場的汽車均配備高級自動輔助駕駛，但這需要香港政府修訂相關政策法規。談及價格戰，他稱，內地政府監管部門正就約束價格戰進行討論並採取行動，預計未來半年至一年內會出現較好結果，相信「結果還是會比大家想像的更好」。他認為，目前價格戰難以依靠行業自行解決，需要政策管控。

汽車之家擬今年港開「空間店」

汽車消費者線上服務平台汽車之家（2518）首席執行官楊嵩在接受本報訪問時稱，公司計劃今年在香港開設「空間店」（透過「線上加線下」方式為消費者提供汽車選購服務），特點與公司出海策略一致，將所有中國車企品牌集中在同一間店展示給消費者。

此外，面向全球的英文版汽車之家網站將於6月30日上線。楊嵩認為，香港是很好的出口橋樑，因為資本自由流動，擁有國際貿易人才，並與國際司法體系接軌。