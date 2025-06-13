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新世界據報獲銀行承諾再融資761億 佔總額87%

標籤：經濟

【明報專訊】新世界（0017）近900億元貸款再融資計劃有好消息，彭博報道，新世界發展已獲銀行承諾對761億元貸款再融資，佔公司原定貸款再融資總額約87%。

彭博：債權人不滿資訊差距

新世界正為月底到期的一系列債務進行再融資，涉資約875億元。早前有報道指，截至5月30日集團已獲超過20家銀行書面承諾融資，佔總目標的60%，最新報道，新世界正加緊與超過50家銀行在月底前達成有關交易，目前已獲銀行書面承諾對761億元貸款再融資。

另一方面，彭博另一則報道，新世界債券的債權人不滿公司在處理關鍵貸款談判時，優先與銀行溝通，據報新世界的做法衍生出資訊差距，引起一眾債權人對公司透明度的擔憂。其中一名債權人透露，近數個月一直未能從新世界方面獲悉公司如何緩解其流動性危機，知情人士更透露，許多債券持有人在向公司尋求資訊時都不獲回覆，即使向新世界發展投資者關係經理發出查詢也沒有回應。

PJT：新世界或尋求折價交換

過去3個月，新世界永續債票面值平均下跌逾40%，債券顧問公司PJT Partners指出，接下來新世界的舉動可能會給債券持有人帶來更多痛苦。PJT估計，新世界可能會尋求折價交換作為潛在債務管理措施的一部分，假若在新世界貸款再融資後才提出交換方案，無擔保債權人回收率可能由68%降至30%。