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中海油：渤海油氣產量今年目標4000萬噸

標籤：經濟

【明報專訊】中國海洋石油（0883）相關負責人在渤海油田媒體交流會指出，渤海是中國最大原油生產基地，也是公司最主要原油產區。渤海油田目前有逾50個在生產油氣田和200多座生產設施，主要在水深小於30米的淺海海域作業。經過60年勘探及開發，累產原油超6億噸，目標今年產4000萬噸油氣當量。對於年產量未來是否可攀升至更高目標，負責人表示，會先打好基礎，增產為「錦上添花」。

公司整體發展方面，相關負責人表示，中海油近5年儲量替代率（新增探明儲量與當年開採消耗儲量的比值）保持160%以上，儲採比（儲量壽命）穩定在10年以上。根據今年上半年勘探及開採情况，今年全年儲量替代率達到130%是「底線」。對於海外業務，公司會基於地緣政治及油氣資源選擇發展方向，現時繼續聚焦大西洋兩岸和「一帶一路」沿線國家，最新已簽署莫桑比克、圭亞那和巴西項目勘探權合同並開始投產。

發展續聚焦「一帶一路」等國家

相關負責人稱，公司將維持穩定增產態勢，今年淨產量目標為7.6億至7.8億桶油當量，中國約佔69%、海外約佔31%。明後兩年淨產量目標分別為7.8億至8億桶油當量和8.1億至8.3億油當量。

談及成本控制成果，負責人表示，得益於管理及技術創新 ，2024年全年每桶油主要成本為28.52美元每桶油當量。負責人引述分析報告稱，油氣資源在可預見未來繼續處於重要地位，但預計現階段國際油價或面臨更頻繁波動，公司冀繼續保持成本競爭優勢，展現穿越油價周期能力。負責人續稱，目前公司股權架構為94%港股、6%A股。由於A股對港股有溢價，公司在A股市場有配股優勢，但公司現時無任何配股計劃。

明報記者 邱潤青 天津報道