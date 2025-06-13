美匯指數跌穿98 逾3年低 惠譽降北美企業展望至惡化

不過美國通脹迄今仍然較低，加上就業市場有轉弱的迹象，市場上調對美聯儲的減息預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員繼續押注9月恢復減息，屆時減息0.25厘或以上的概率，由周三的七成左右，升至昨晚的八成。交易員又押注美聯儲在接續的10月會議再次減息的概率，由四成左右，升至五成以上，預期今年底前至少減息兩次。美匯指數昨晚跌穿98，是2022年3月以來低位（圖）。

墜機累波音早段挫4%

此外，美伊緊張局勢升級，美國撤走部分駐中東外交人員，也推動資金流入歐元、日圓等避險。歐元兌美元昨升穿1.16，是2021年底以來高位。瑞郎兌美元亦升至2022年4月以來高位。日圓兌每美元漲至143水平；每百日圓兌港元漲至5.47算。期金升穿每盎司3400美元。

美股三大指數早段延續周三的跌勢。受波音787夢幻客機在印度墜機影響，波音股價早段挫4%。受減息預期帶動，對利率敏感的美國2年期國債孳息率昨晚跌穿3.9厘，美國10年期國債孳息率則跌穿4.4厘。市場關注周五凌晨進行的美國30年期國債拍賣，為市場對長債需求提供衡量指標。

美PPI低預期 就業有轉弱迹象

昨公布美國5月生產者物價指數（PPI）較市場預期低。5月PPI及核心PPI按月僅升0.1%，不過兩者已從4月的負增長回升。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。周三公布的美國5月核心消費者物價指數（CPI），亦已連續4個月升幅低於預期。部分分析認為，關稅驅動的價格上漲，可能還需幾個月才會反映於通脹數據，現在斷言價格衝擊不會發生為時過早。在截至6月7日當周，美國首次申領失業救濟人數維持在24.8萬人，維持在去年10月以來高位，被視為就業市場轉弱的迹象。

不過惠譽的報告預計，美國在今明兩年不會出現技術衰退，但由於監管和政策的不確定，惠譽對美國的GDP增長、通脹及消費者支出的展望「已經惡化」。該報告指出，有別於2022至23年的通脹周期，當時雖然物價上漲，但強勁的就業市場及新冠疫情期間的財政刺激措施，為消費市場提供有效的支持，如今企業難以透過加價維持利潤率和現金流。

惠譽表示，倘消費者無法消化關稅導致的物價上漲，企業將被迫採取非常規經營策略，包括壓縮營運成本、推遲資本支出，以維持現金流，恐妨礙未來的企業增長前景。

（綜合報道）

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