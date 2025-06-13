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英GDP按月縮0.3% 年半最弱

【明報專訊】面對特朗普政府的關稅打擊，英國4月GDP按月收縮0.3%，大於市場預期的0.1%跌幅，是英國18個月來GDP最大的按月收縮，意味今年初的短暫復蘇無以為繼。

面對經濟轉弱，交易員加大對英倫銀行今年餘下時間的減息押注。市場定價預期該央行再減息兩次，合共減息半厘。

市場料央行今年再減息半厘

英國國家統計局（ONS）指出，受關稅影響，英國4月對美國的出口錄得1997年1月有紀錄以來的最大跌幅，拖累整體經濟表現。英國製造業4月產出下跌0.9%。加上英國置業的稅務優惠結束，對房地產行業及律師事務所造成打擊，英國4月服務業產出亦下降0.4%。分析認為，自4月以來，英國政府提高了僱主支付的國民保險比例，而家庭也要應對上漲的水電費，影響企業投資和家庭消費。

凱投宏觀（Capital Economics）首席英國經濟學家Paul Dales形容，英國第一季的強勁增長不可持續。英國第一季GDP按季增長0.7%，表現勝過歐元區和美國。

Charles Stanley首席投資分析師Rob Morgan表示，第一季的增長，受惠於關稅徵收前的「出口熱潮」，未來增長將遠低於政府期望。英國社會將面臨失業率上升、稅收增加，以及貿易戰等不利因素，預示英國次季經濟疲軟。

財相：與美歐貿協料推動經濟

不過英國財相李韻晴（Rachel Reeves）表示，月度數據「眾所周知並不穩定」，預期英國與印度、美國和歐盟洽談的貿易協議，將促進經濟增長。英格蘭及威爾斯特許會計師協會則警告，經濟增長放緩是政府的難題，這將導致當局更難獲得支持其龐大支出計劃所需的收入，從而增加了秋季預算進一步加稅的可能。

（綜合報道）

[國際金融]