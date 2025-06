【明報專訊】本周很榮幸參加了李成教授帶領的港大CCCW(Centre of Contemporary China and the World,當代中國與世界研究中心)考察團,出訪泰國、老撾和中國雲南。李成教授是一位超重量級的中美關係專家,在北京和華盛頓的人脈關係都極深厚。他在美國讀書、工作和生活了38年,最後約10年,更是美國最有名智庫Brookings Institution的首位華裔中國研究中心主管。但他有感近年中美關係急速惡化,美國內部的社會和政治問題亦日益嚴重,因此兩年前毅然決定搬回香港,並創立了CCCW,在短短不到兩年,已成為具全球影響力的一個中國研究中心。CCCW已招攬大批全球人才,超過70位教授、訪問學者和顧問,研究範圍包括科技尤其AI、氣候及海洋變化和傳染病問題、經濟與金融、中美港的領導人傳承問題,和地緣政治包括重中之重的中美關係。