潛在買家續觀望 加國樓市或趨淡

美國與加拿大至今仍未就貿易達成協議，關稅拖累經濟增長的陰霾未除，影響加國樓市表現。CREA的數據顯示，4月份全國住宅成交量按月微跌0.1%，惟未經季節調整的4月全國住宅成交量按年跌9.8%，至約4.4萬宗；至於樓價方面，4月份當地未經季節調整的全國平均樓價近68萬加元，按年跌3.9%，經季節調整後按年跌幅亦達3.6%，按月計則跌1.2%。

該協會高級經濟師Shaun Cathcart指出，關稅的不確定性，已取代相對較高的按揭利率，成為影響買家入市意欲的主要因素，目前潛在買家普遍持觀望態度，若買家續按兵不動，今年樓市有機會如2022年般交投淡靜。

倘經濟轉差 更多業主售樓成風險

至於4月份的樓市供應，再參考CREA的數據，4月加拿大新掛牌住宅約9.4萬間，按年增1.2%，按月計則跌1%；4月底當地掛牌待售住宅約18.3萬間，按年增14.3%，惟仍低於長期平均水平的約20.1萬間，而4月底加國住宅庫存為5.1個月，與長期平均值相若。

該協會主席Valérie Paquin表示，目前加國整體住宅供應量近乎恢復至正常水平，但這是基於英屬哥倫比亞省及安大略省的住宅庫存增加，同時其他地區住宅庫存緊張所致。

Cathcart補充，關稅因素或影響加國經濟增長，經濟情况一旦轉差，或會促使更多業主售樓，出售人數或會由平均水平增至大量，為未來樓市主要風險。

CREA降今年整體樓價預測

儘管今年加國樓市走向仍有待觀察，若參考CREA今年4月中公布的市場預測，對今年樓市看法較為審慎。該協會指出，加拿大與美國貿易關稅的不明朗，使愈來愈多潛在買家選擇持觀望態度，已導致近期加國樓市成交量下跌，認為今年樓市將續面對關稅、潛在滯脹及利率走勢等多項不確定因素，該協會於4月份稍為調低對今年的樓市前景預測，其中成交量方面，最新的2025年加拿大全國住宅成交量預測為按年持平，至近48.3萬宗，估計2026年全國住宅成交量將按年升2.9%，至約49.6萬宗；至樓價方面，該協會預估今年全國平均樓價將按年微跌0.3%，至近68.8萬加元，並料明年全國平均樓價將按年升1.2%至69.6萬加元。

料卑詩省今年樓價微跌 明年回升

至於樓價向來較高的英屬哥倫比亞省（又稱卑詩省），該協會最新預測為，今年該省全年平均樓價微跌0.5%，至約97.7萬加元，並估計該省全年成交量將跌1.1%至近7.4萬宗，預期該省明年全年平均樓價有望升0.5%，至近98.2萬加元，並料該省明年全年成交量將升5.2%至約7.7萬宗。

列治文為英屬哥倫比亞省主要城市之一，近年不乏新項目應市，Signature at River Green為其中之一，項目位於列治文市西北面菲沙河旁，由ASPAC Developments Ltd發展，住客會所連戶外園林總面積逾5萬平方呎，設共享空間、健身室、戶外水療設施、獨立麻雀房、戶外兒童遊樂場及燒烤區等設施。

該項目由3幢13層高的低密度住宅大樓組成，提供共365個住宅單位，標準單位戶型由1至3房不等，涵蓋1房、1房連書房、兩房、兩房連書房、3房及3房連書房等間隔，實用面積由430至1290方呎不等。

項目另提供頂層特色單位，涵蓋11伙Skyhomes，實用面積主要由1350至2270方呎，更設面積最大的天際特色戶Sky Garden Mansion，實用面積2385方呎，連2420方呎的平台，而該項目的標準單位入場價約由50餘萬加元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]