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滶晨今賣138伙 收4500票超額32倍

【明報專訊】港島焦點新盤，新世界（0017）和港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸5A期滶晨，今日首輪發價單銷售的138伙，於昨日截止收票，市場消息稱，項目過去7日累收逾4500張入票，超額認購近32倍。

滶晨今日發售的138伙兩房至4房戶，實用455至1261方呎，折實價850萬至3724萬元、折實均呎2.1萬元，市值約15.25億元；項目昨日再售出4伙3房戶，成交價2500萬至3083萬元、實呎2.9萬至3.33萬元，單日套現逾1.1億元，而標售單位總數增至48伙、套現逾22.5億元。

莫文蔚8447萬購帝景園3房戶

事實上，港島樓盤不乏大額成交；資料顯示，新地（0016）持有的中半山帝景園，一個實用2153方呎單位、屬3房1套連雙儲物室間隔（連車位），早前以逾8447.7萬元售出、實呎39,237元，登記買家為MORRIS, KAREN JOY，與藝人莫文蔚英文名字相同。

翻查資料，莫文蔚過去亦曾入市，於2016年7月曾斥資2699.8萬元，購入長沙灣新派工廈環薈中心中高層4個單位，面積4251方呎，呎價6351元。

香港興業（0480）旗下愉景灣意堤，新售出第6座18樓B室，實用1826方呎4房雙套連平台特色戶，成交價3400萬元、實呎18,620元，買家成交期60日，發展商代繳4.25厘印花稅；意堤於2019年初開售，全盤196伙沽清。另恒地（0012）牽頭啟德跑道區天瀧，招標售出第7座17樓A室，實用1002方呎3房戶，成交價3448萬元、實呎34,411元。

中原利嘉閣入禀追討緹岸佣金

另中原地產表示，自2019年起，獲發展商委託銷售屯門掃管笏珺瓏灣單位（原由恒大持有、現時已被接管），發展商至今仍拖欠中原超過460個單位、涉逾1億元佣金，中原已向高院申請簡易判決，今年7月7日進行聆訊。中原表示，不排除進一步考慮就有關樓盤（現時已易名為緹岸）銷售，向法院申請禁制令。同系利嘉閣亦表示，發展商至今拖欠利嘉閣超過154個單位的佣金，總數涉逾3000萬元，已通過法律途徑追討。

緹岸早前將27伙大幅減價，減幅介乎約47%至60%，並於下周一銷售。