moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港島樓價按周挫近1% 四區中最傷

【明報專訊】雖然近日新盤交投氣氛不俗，但具體反映5月19日至25日二手市况的中原城市領先指數CCL，最新報135.57點，按周微跌0.01%；至於四大分區指數，以港島CCL Mass按周跌幅最大，最新報133.40點，按周下跌0.97%，屬四大分區中表現最遜色一區，另新界東CCL Mass報150.79點，按周亦下跌0.85%。

中原CCL最新報135.57點 微跌0.01%

九龍、新界西則跑贏大市，九龍CCL Mass最新報134點，按周上升0.69%，結束3周連跌；新界西CCL Mass報125.98點，按周上升0.95%，連升兩周合共1.81%。

今年樓價暫累跌1.5%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，最新CCL指數是反映5月22日實際按息跌穿2厘、5月24日西貢西沙SIERRA SEA第1B期第3輪價單即日沽清，加上受惠中美關稅暫緩、新盤熱賣等正面消息刺激，樓市氣氛改善，買家入市意欲亦回升，二手交投略增加。

楊明儀表示，CCL連續3周企穩於135點水平，CCL距第二季目標133點，相差2.57點或1.9%，而CCL仍處逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊，2025年至今樓價暫時累積跌1.5%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌29.15%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.21%。

太古城中低層3房1535萬沽 呎價1.5萬

二手市况方面，藍籌屋苑鰂魚涌太古城新錄減價成交，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，屋苑雅蓮閣中低層G室，實用1015方呎3房1套間隔、望池園景，原業主早前以2000萬元放盤，近日獲買家洽購，最終以1535萬元成交，即累減465萬元或23%、實呎15,123元；原業主2010年7月以1158萬元買入單位，持貨15年，帳面賺377萬元或約33%。