港島樓價按周挫近1% 四區中最傷

【明報專訊】雖然近日新盤交投氣氛不俗，但具體反映5月19日至25日二手市况的中原城市領先指數CCL，最新報135.57點，按周微跌0.01%；至於四大分區指數，以港島CCL Mass按周跌幅最大，最新報133.40點，按周下跌0.97%，屬四大分區中表現最遜色一區，另新界東CCL Mass報150.79點，按周亦下跌0.85%。
中原CCL最新報135.57點 微跌0.01%
九龍、新界西則跑贏大市，九龍CCL Mass最新報134點，按周上升0.69%，結束3周連跌；新界西CCL Mass報125.98點，按周上升0.95%，連升兩周合共1.81%。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，最新CCL指數是反映5月22日實際按息跌穿2厘、5月24日西貢西沙SIERRA SEA第1B期第3輪價單即日沽清，加上受惠中美關稅暫緩、新盤熱賣等正面消息刺激，樓市氣氛改善，買家入市意欲亦回升，二手交投略增加。
楊明儀表示，CCL連續3周企穩於135點水平，CCL距第二季目標133點，相差2.57點或1.9%，而CCL仍處逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊，2025年至今樓價暫時累積跌1.5%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌29.15%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.21%。
太古城中低層3房1535萬沽 呎價1.5萬
二手市况方面，藍籌屋苑鰂魚涌太古城新錄減價成交，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，屋苑雅蓮閣中低層G室，實用1015方呎3房1套間隔、望池園景，原業主早前以2000萬元放盤，近日獲買家洽購，最終以1535萬元成交，即累減465萬元或23%、實呎15,123元；原業主2010年7月以1158萬元買入單位，持貨15年，帳面賺377萬元或約33%。