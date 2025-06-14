梁鳳儀：冀人幣櫃台年底前納南向通 廖宜建倡藉互聯互通釋內地50萬億超額儲蓄

明報記者 歐陽偉昉

根據港交所（0388）資料，北水經港股通買賣港股在過去數年持續增長，今年首季北水交投增至佔港股成交22.6%，較2022年第三季約11.2%倍增（見圖）。投資界相信若將人民幣櫃台股票納入港股通，省卻北水投資者換匯成本，料有助進一步提振港股流通量。

省北水換匯成本 料增港股流通量

證監會亦會強化香港作為頂級融資中心、頂級資產和財富管理中心的核心競爭力，梁鳳儀指出，過去一年在中證監支持下，不少A股企業來港以H股上市，表現都相當好，認為以「A+H」方式上市有明顯趨勢，當局亦正在與有興趣回流香港上市的優質中概股商談，以提供便利。

此外，梁鳳儀表示當局的第三發利箭是創新科技，借助科技變革力量，促進市場和業界以負責任的方式進行創新，當局正在積極構建虛擬資產生態系統，本港會以「相同業務、相同風險、相同規則」理念監管，下一步會將場外交易與託管機構納入監管。上市融資方面，當局與港交所早前推出「科企專線」，有信心，新措施將進一步協助國家邁向科技自立自強的策略性目標。

匯控（0005）亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建出席同一論壇時，亦呼籲加快內地投資者直接以人民幣參與港股通，釋放內地居民50萬億元人民幣的「超額儲蓄」投入股市和債市，轉化為服務實體經濟的資金需求，也同時實現投資增值，香港作為很多內地企業的上市融資地，自然也是內地居民進行投資的最佳選擇之一。另外此舉亦可擴大本港人民幣流動性，豐富離岸人民幣產品選擇，並鼓勵更多本港上市公司設立人民幣櫃台。

廖倡擴人幣貿易融資資金規模

今年2月起，外資獲准以北向債券通持倉，在本港離岸市場進行債券回購，廖宜建指出，相關回購活動活躍程度仍有待提升，大型機構投資者支持持續深化試點，例如容許外資將回購的抵押品再抵押，將增加持有人民幣債券的動力並提升市場效率。他又稱金管局2月推出的人民幣貿易融資流動資金安排，市場反應非常正面，建議可自目前1000億元人民幣的基礎上，探討進一步擴大規模。